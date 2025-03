Neymar rebate críticas após ficar fora de jogo do Santos

Neymar recebeu inúmeras críticas por ficar fora de um jogo importante do Santos. Em suas redes sociais, o jogador se pronunciou sobre a situação

No último domingo, 9, o Santos foi eliminado do Campeonato Paulista após perder de 2 a 1 para o Corinthians, em jogo válido pela semifinal do campeonato.

Neymar conferiu a partida do banco de reservas e recebeu diversas críticas por não ter entrado em campo, principalmente pelo fato de uns dias antes o craque ter viajado para o Rio de Janeiro para curtir o Carnaval.

Em suas redes sociais, o jogador se pronunciou e contou que fez o possível para poder estar em campo, mas não conseguiu.

"Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros, mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente, faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos", disse ele.

Fofura

A influenciadora Bruna Biancardi encantou ao compartilhar um novo clique de sua filha e de Neymar Jr., a pequena Mavie, de um ano. No domingo, 9, a eleita do jogador de futebol postou uma foto da menina pronta para curtir o dia de sol e explodiu o fofurômetro.

Usando um biquíni amarelo e chapéu da mesma cor, a bebê surgiu sorrindo e logo chamou a atenção com a forte semelhança com o pai. "Bom domingo pessoal", escreveu a influencer, que está grávida de mais uma menina, que se chamará Mel.

Nos comentários, os internautas babaram com a fofura de Mavie e não deixaram de falar como ela se parece com Neymar. "Meu Deus é Neymar de biquíni! Ela não é a cópia do Neymar! Mavie é o clone! Eu fico chocada! Tadinha da Bru só pariu mesmo!", disseram. "Ela é muito princesa", falaram outros.

Ainda no sábado, 8, Bruna Biancardi mostrou a surpresa que ganhou de Neymar Jr. para ela e as filhas em comemoração do Dia das Mulheres.

