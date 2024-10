Bruna Biancardi celebra aniversário de Carol Dantas com homenagem especial

A influenciadora Bruna Biancardi resgatou fotos especiais ao lado de Carol Dantas em celebração ao aniversário da amiga

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 21, para compartilhar uma homenagem especial à Carol Dantas, que está completando mais um ano de vida. Em seu Instagram oficial, a namorada de Neymar Jr resgatou cliques ao lado da amiga e a parabenizou pela data comemorativa.

Para quem não sabe, Carol é mãe de Davi Lucca, primogênito de Neymar, e bastante próxima de Bruna. As duas, inclusive, já chegaram a viajar juntas e sempre compartilham momentos marcantes ao lado dos herdeiros.

Além disso, sempre que viaja para Barcelona, na Espanha, a influenciadora é recebida com muito carinho na residência de Carol Dantas. Por meio de seus stories, Bruna Biancardi dividiu algumas fotos de ocasiões especiais, inclusive da aniversariante junto com a pequena Mavie, sua filha com Neymar.

"Hoje é o dia dela, Carol Dantas. Que Deus te abençoe nesse próximo ciclo e te conserve do jeitinho que você é: leve, feliz, dedicada em tudo, parceira e especial. Obrigada por tudo e conte sempre com a gente. Te amamos", declarou a namorada do jogador de futebol brasileiro.

Recentemente, as duas se encontraram na Arábia Saudita para celebrar o aniversário de 1 ano de Mavie. Na ocasião, Bruna Biancardi e Carol Dantas compartilharam com o público registros fofíssimos ao lado dos filhos em um resort de luxo.

Bruna Biancardi parabeniza Carol Dantas - Reprodução/Instagram

Filha de Neymar Jr encanta ao surgir com uniforme do 'papai'

Nesta segunda-feira, 21, Neymar Jr está prestes a retornar aos gramados após um ano de recuperação depois de ter sofrido uma lesão. Em suas redes sociais, a namorada do jogador, Bruna Biancardi, encantou ao compartilhar uma foto de sua filha, Mavie, vestida com o uniforme do pai para homenageá-lo durante o momento tão aguardado pela família; confira detalhes!