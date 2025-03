Como está Pedro Severino? Jogador apresenta melhora em quadro clínico

O jogador de futebol Pedro Severino, internado em estado grave após acidente, teve seu quadro de saúde atualizado em novo boletim médico

O jovem Pedro Severino, de 19 anos, teve seu quadro de saúde atualizado nesta segunda-feira, 10, através de um novo boletim médico divulgado pelo hospital. O jogador de futebol está internado em estado grave desde o dia 4 deste mês, quando sofreu um acidente de carro.

De acordo com informações do Hospital Unimed de Ribeirão Preto, localizado no interior de São Paulo, Pedro apresentou reações a estímulos, como tosse e respiração. Apesar da melhora em seu quadro clínico, o atleta segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, mas estável.

"A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, segue internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto sob cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva. Nas últimas 24 horas, seu quadro clínico permaneceu estável e grave, porém com reações a alguns estímulos, como tosse e respiração", diz o boletim.

"O paciente continua sob sedação e com medidas de neuroproteção, conforme protocolo adotado pela equipe médica coordenada pelo Dr. Gil Teixeira. Desde sua transferência para o hospital, no dia 6 de março, Pedro Severino recebe atendimento especializado e de alta complexidade de uma equipe multiprofissional composta por intensivistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde envolvidos. O acompanhamento segue de forma intensiva, garantindo todo suporte necessário ao paciente e à sua família", completou o hospital responsável.

Vale lembrar que Pedro Severino foi transferido para a Unimed de Ribeirão Preto na última quinta-feira, 6, após ter dado indícios de melhora. Jogador do Red Bull Bragantino, o jovem é filho de Lucas Severino, ex-atacante com passagem pela seleção brasileira.

Pedro Severino indica funcionamento do cérebro

Na última sexta-feira, 7, o Hospital Unimed de Ribeirão Preto informou que Pedro Severino apresentou reflexos que indicam o funcionamento do cérebro. A unidade de saúde declarou ainda que o atleta passará por uma série de exames de imagens. Além disso, a equipe médica segue monitorando suas funções cerebrais.

"Esclarecemos que o paciente apresenta reflexos que correspondem à presença de funcionamento do cérebro. A gravidade do trauma craniano requer ainda recursos intensivos do tratamento aplicado pela equipe médica. Portanto, o caso segue estável, porém grave", diz um trecho do boletim médico.

