Mania de Você: Saiba qual será o final de Ísis na novela

Nos últimos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Ísis se dá mal em um plano de vilã, mas encontra o seu destino em local inusitado

Nos últimos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Ísis (Mariana Ximenes) vai encontrar o seu desfecho e até será feliz em um local inusitado. A loira vai se dar mal em uma vilania. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Ísis tinha um plano com Leidi (Thalita Carauta) para sequestrar Berta (Eliane Giardini). Porém, o plano não será executado quando Leidi vira parceria de Berta contra Ísis. As duas armam uma emboscada contra a loira.

Ísis acredita que seu plano dará certo e tenta matar Berta, mas tudo dá errado quando um delegado aparece para prendê-la bem no ato. Com isso, a loira vai parar no presídio. Por lá, ela mostrará que encontrou o seu lugar. Ísis se tornará a chefe do presídio e dará ordens nas outras detentas.

A novela Mania de Você chega ao fim no dia 28 de março e será substituída pelo remake de Vale Tudo.

Mania de Você: O final de Viola

A novela Mania de Você está prestes a entrar na reta final da trama e o desfecho da personagem Viola (Gabz) foi revelado. A protagonista terminará de forma fora do comum para uma personagem de sua importância na tama. Saiba como será!

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Viola vai abrir mão da oferta de Mavi (Chay Suede) de dar todo o dinheiro dele para ela. A jovem se despede do rapaz enquanto ele está preso na cadeia e decide seguir com sua vida bem longe do Brasil.

Viola viaja para o Uruguai com seu pai, Marcel (Bukassa Kagengele), Filipa (Joana de Verona) e Rod (Leo Bittencourt). Lá, ela abre um novo restaurante e resolve seguir a sua jornada em paz, sem lembrar do passado de vingança.

Além disso, a jovem decide fechar seu coração. Ela não terá um par romântico no final da novela, como é comum para as protagonistas.