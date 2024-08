Brincadeira de Diogo Defante com Rebeca Andrade é criticada na web: 'Sem noção'

O repórter, que também é humorista, fez piada que pegou Rebeca Andrade de surpresa logo depois da conquista do ouro e internautas não gostaram

Na última segunda-feira, 5, o humorista e repórter Diogo Denfante (35), conhecido por suas piadas e quadros engraçados, surpreendeu a ginasta Rebeca Andrade (25) com brincadeira inusitada e a web apontou possível constrangimento da atleta na interação.

Depois de Rebeca Andrade conquistar o ouro na disputa do solo feminino de ginástica artística e deixar a norte-americana Simone Biles (27) em segundo, a atleta partiu para uma rodada de entrevistas e, entre elas, respondeu às perguntas de Diogo Defante, que cobre as Olimpíadas de Paris pela Cazé TV.

A interação entre o humorista e a atleta gerou muitos comentários divididos na web. Enquanto alguns internautas acharam graça, outros apontaram falta de compostura do entrevistador e um constrangimento da ginasta.

Na brincadeira em questão, Defante tirou a camisa e revelou que também vestia um colã semelhante ao das atletas de ginástica. O humorista aproveitou a entrevista para surpreender Rebeca e perguntou: “Uma dúvida minha, qual collant que você mais gostou da trajetória? Você gosta do meu?”. A ginasta, muito surpresa, disparou: "Bota a blusa, pelo amor de Deus”.

Para muitos internautas, a atitude foi antiprofissional e um desrespeito com a atleta que é referência na ginástica artística no Brasil e no mundo. Um usuário do X comentou: "Espero que depois dessas Olimpíadas as pessoas percebam que existe o porquê de o jornalismo ser uma profissão com faculdade e etc”.

Sem noção esse cara — Carlos A. R. de L. (@carlosparisfr) August 5, 2024

Além do episódio com Rebeca Andrade, Defante já tinha protagonizado uma saia justa com outro atleta no passado. Em 2022, o humorista entrevistava o jogador de futebol Richarlison (27) quando fez uma piada com cunho sexual para o atleta: “O Brasil todo conhece o pombo (apelido do jogador). E a rolinha, pode mostrar para mim?”. Na mesma hora, Richarlison cortou a piada com um breve “Viaja não”.

A transmissão realizada pela Cazé TV, mesmo que muito elogiada, acumula algumas críticas quanto aos profissionais não especializados em esportes que estão comentando o evento olímpico. Recentemente, Fábio Porchat (41) e Guilherme Beltrão, apresentador da Cazé TV, também viraram tópico de discussão ao brincarem que os atletas do nado sincronizado vão para as Olimpíadas “para comer gente”.