Cornerback do Baltimore Ravens, Marlon Humphrey criticou reverência de Simone Biles e Jordan Chiles a Rebeca Andrade e web defende: "Relaxe"

Com o ouro de Rebeca Andrade, as ginastas norte-americanas Simone Biles e Jordan Chiles protagonizaram uma cena marcante nesta segunda-feira, 5. Elas, que também compunham o pódio, reverenciaram a atleta brasileira, que levou a melhor no solo da ginástica artística.

A imagem viralizou na web, recebendo elogios pela atitude de Biles e Jordan, mas quem não gostou da atitude foi Marlon Humphrey. O Cornerback do Baltimore Ravens, franquia que disputa a NFL, não aprovou a reverência e a criticou em seu perfil oficial no X, antigo Twitter.

“Isso é literalmente nojento”, escreveu ele, ao repostar as fotos do momento. Desde a postagem, o jogador de futebol americano recebeu diversos comentários de brasileiros e norte-americanos desaprovando sua fala.

"Quem é você comparado com Rebeca Andrade?", questionou um internauta. "Essas meninas se conhecem, Rebeca vem tentando o ouro e conseguiu. Elas estão felizes por ela. Por favor, relaxe", defendeu outro. "Isso é literalmente lindo", comentou mais um, fazendo referência à fala de Marlon.

Rebeca Andrade celebra pódio com mulheres negras

Nesta segunda-feira, 5, Rebeca Andrade conquistou o primeiro ouro da Ginástica brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024. E este feito marcou um momento histórico não só para o Brasil, mas para a representatividade dentro do esporte. É a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos que o pódio da ginástica artística é composto apenas por mulheres negras.

Enquanto Rebeca levou medalha de ouro, enquanto as norte-americanas Simone Biles e Jordan Chiles conquistaram prata e bronze, respectivamente. O pódio composto por atletas negras em uma Olimpíada ocorreu pouco tempo após um feito semelhante ter acontecido no Campeonato Mundial da modalidade, em outubro do ano passado.

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 5, a ginasta brasileira ressaltou que repetir este feito em uma Olimpíada, onde os olhos do mundo inteiro estão acompanhando, é uma grande demonstração de força e potencial dos negros, além de ser capaz de incentivar outras pessoas.

"A gente tinha feito isso no Mundial, e poder repetir isso agora em uma Olimpíada, onde o mundo inteiro está vendo a gente é mostrar a potência dos negros, mostrar que, independente das dificuldades, a gente pode, sim, fazer acontecer. Porque ou as pessoas aplaudem, ou elas engolem. E a gente está aqui mostrando que é possível. Eu estou muito orgulhosa", iniciou.

"Eu me amo, eu amo a cor da minha pele. Mas também não me fecho só nisso. Eu sei que tem vários outros pontos da Rebeca, tem vários outros pontos da Jordan, da Simone, de várias atletas, não só da ginástica, mas atletas negras. E é poder incentivar e continuar mostrando que talvez seja um pouco mais difícil para você, mas é o teu sonho. Ninguém tem o direito de falar 'não' para você. A gente conseguiu provar isso.", completou Rebeca Andrade.