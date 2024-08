Aos 18 anos, ginasta Julia Soares comemorou o primeiro milhão de seguidores nas redes sociais após brilhar nos Jogos Olímpicos de Paris

Nesta quinta-feira, 1, a ginasta Julia Soares usou as redes sociais para agradecer ao carinho recebido após ganhar a medalha de bronze da prova por equipes nas Olimpíadas de Paris. Brilhando nas apresentações, a jovem de 18 anos chegou a 1 milhão de seguidores no Instagram ao ajudar o Brasil a subir no pódio.

"Essa vai para vocês que estão me acompanhando. Estou realizando muitos sonhos, 1 milhão foi um deles", escreveu ao compartilhar uma sequência de fotos de sua performance.

Vale ressaltar que as atletas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares subiram ao pódio em um feito inédito na história do esporte no Brasil. A ginástica feminina brasileira já tinha medalhas individuais, mas é a primeira vez que o país conquista a medalha por equipes.

Julia ainda volta a competir em Paris. Assim como Rebeca, a atleta participará da final individual da trave de equilíbrio, que acontece a partir das 7h35 - no horário de Brasília - da próxima segunda-feira, 5.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Soares (@juju_bsoares)

Raça Negra celebra homenagem de Julia Soares em solo de ginástica artística

Julia Soares exibiu todo o talento durante a competição olímpica de ginástica artística em Paris, no último domingo, 29. Para representar o Brasil em grande estilo, na sua primeira Olimpíada, a jovem escolheu um clássico do Raça Negra, Cheia de Manias, como parte da apresentação, Em uma mistura de sons brasileiro e francês, a jovem obteve nota 13.500 e agradou a banda com a homenagem.

"Julia, que momento! Vai Brasil! Vibramos com você. Arrebentou demais", escreveu a banda em uma publicação no Instagram. Em seguida, veio a resposta da jovem, que justificou a escolha da música como um ato de representatividade do melhor da música brasileira: "Mostrando pro mundo a melhor música".

Além da música queridinha do povo brasileiro, a atleta também usou um sucesso de Edith Piaf, uma dos grandes nomes da arte francesa. Julia escolheu Milord como homenagem ao país que acolheu as delegações nesta edição das Olimpíadas.