Meninas da ginástica celebram medalha de bronze por equipe nas redes sociais

Após conquista inédita, Lorrone Oliveira compartilha foto com meninas da ginástica e equipe técnica e comemoram conquista nas redes sociais

As meninas da ginástica brasileira em todos os motivos comemorarem depois que fizeram história nesta terça-feira, 30, e trouxeram uma medalha inédita para o país na categoria. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Júlia Soares, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira celebraram o bronze com uma foto direto do tablado da Arena Bercy, em Paris. O registro foi compartilhado no Instagram por Lorrane.

"Somos medalhistas olímpicos", celebrou a carioca ao compartilhar a imagem, que tem ainda a treinadora Iryna Ilyashenko e o treinador Francisco Porath, além da psicóloga da equipe. A selfie rendeu uma série de elogios e comemorações para as meninas: “Nosso orgulho, vocês foram incriveis”, disse uma, “Vocês merecem demais!! Chorando muito aqui”, escreveu uma segunda, “Inspiração para muitos, sucesso!”, relatou outra.

Foto: Reprodução / Instagram

A foto logo viralizou nas redes, assim como outra, que mostrava que a capinha do celular usado por Júlia para outra selfie tinha dinheiro na capinha. "Acabaram de ganhar uma medalha de bronze olímpica e e hora da foto, o celular com um visa black e dinheiro guardado na capinha na hora da selfie", brincou um internauta.

O DINHEIRO NA CAPINHA DELA PQP ISSO AQUI É A PURA REPRESENTAÇÃO DO BRASIL KKKKKKKKKKKKKKKKK 🇧🇷 pic.twitter.com/DDEUj7eYWc — Papos (@paposfut) July 30, 2024

Flávia Saraiva fala sobre queda antes da medalha inédita em Paris: "Acordei"

A ginasta brasileira Flávia Saraiva sofreu uma queda enquanto fazia o aquecimento nas barras assimétricas antes da final por equipes da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris. O tombo acabou ocasionando um corte na sobrancelha, mas não atrapalhou a atleta a seguir na competição.

Em entrevista ao repórter Carlos Gil, da TV Globo, ela arrancou risadas das colegas ao falar sobre o ocorrido. "Gente, quando eu vi eu estava no chão, deitada e com o joelho na cara. Eu só rolei pro lado para a Rebeca poder aquecer. Falei: 'gente, onde é que eu tô?'. Aí o Chico: 'tá sangrando, tá sangrando'. Eu botei a mão no rosto e meu olho sangrando, não estava entendendo nada. Ai ele perguntou se eu estava aquecida. Aí eu falei: 'agora eu acordei'", disse ela aos risos.