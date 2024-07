Raça Negra celebra homenagem de Julia Soares em solo de ginástica artística

A ginasta Julia Soares se apresentou em Paris com 'Cheia de Manias', cantada pelo Raça Negra, o que aqueceu o coração da banda e dos torcedores

Julia Soares exibiu todo o talento durante a competição olímpica de ginástica artística em Paris, no último domingo (29). Para representar o Brasil em grande estilo, na sua primeira Olimpíada, a jovem escolheu um clássico do Raça Negra, Cheia de Manias, como parte da apresentação, Em uma mistura de sons brasileiro e francês, a jovem obteve nota 13.500 e agradou a banda com a homenagem.

"Julia, que momento! Vai Brasil! Vibramos com você. Arrebentou demais", escreveu a banda em uma publicação no Instagram. Em seguida, veio a resposta da jovem, que justificou a escolha da música como um ato de representatividade do melhor da música brasileira: "Mostrando pro mundo a melhor música".

Além da música queridinha do povo brasileiro, a atleta também usou um sucesso de Edith Piaf, uma dos grandes nomes da arte francesa. Julia escolheu Milord como homenagem ao país que acolheu as delegações nesta edição das Olimpíadas.

Nas Olimpíadas de Tóquio, a parceira de Julia, Rebeca Andrade, já havia encantado o público ao escolher Baile de Favela como parte de seu solo. Nesta edição, a veterana disputará quatro finais, enquanto a nova colega de time disputará a trave.

primeira olimpíada e a julia soares amassando com raça negra e edith piaf pic.twitter.com/FyAe583uY5 — gio (@yrerua) July 28, 2024

Ginastas fazem crioterapia

Dias antes da estreia no tablado, Rebeca Andrade mostrou aos seguidores uma técnica usada pelos atletas de alto rendimento para evitar lesões musculares: a crioterapia. O método que já foi usado por personalidades famosas se trata de um banho em temperaturas congelantes.

"Dia de chorar na crio. O corpo pediu recuperação intensa e eu, respeitando o processo, estou passando frio", relatou a estrela do esporte brasileiro.

Segundo a ginasta, o momento de cuidados é bastante necessário quando o corpo necessita de um relaxamento, já que a crioterapia é capaz de amenizar inflamações e microtraumas musculares. Apesar de ter entrado sozinha no banho, nas redes sociais, Rebeca mostrou que divide a piscina com as amigas do esporte.