Adriane Galisteu posa em frente ao painel de Senna durante treino de Fórmula 1

Marcando presença no treino aberto do GP de São Paulo, Adriane Galisteu esbanjou simpatia ao posar em frente ao painel de Ayrton Senna; veja as fotos

Nesta sexta-feira, 1, Adriane Galisteu marcou presença no treino aberto do GP de São Paulo, realizado no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista. Acompanhada do marido, Alexandre Iódice e do filho, Vittorio, de 13 anos, a apresentadora posou sorridente para os fotógrafos.

Ao chegar, Galisteu esbanjou simpatia e aproveitou para posar em frente ao mural de homenagem a Ayrton Senna, fazendo um coração com as mãos em sinal de carinho pelo piloto e ex-namorado.

Galisteu viveu um relacionamento com Ayrton Senna nos últimos momentos de vida do piloto, cuja morte completa 30 anos. Além de homenagens por toda São Paulo, Senna também é tema de uma nova série da Netflix sobre seu legado. Outros participantes do projeto, como os atores Gabriel Leone e Matt Mella, também prestigiaram o treino aberto.

Confira algumas fotos abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu dá bronca nos peões de A Fazenda

A apresentadora Adriane Galisteu virou assunto na internet durante a formação da roça de A Fazenda 16, da Record, na noite de terça-feira, 29. Ela teve que interromper a votação ao ver os peões mandando indiretas para a direção do reality show e resolveu colocar um ponto final no assunto com uma bronca nos participantes.

O momento aconteceu durante a justificativa de Vanessa para votar em Sacha. Ela insinuou que ele teria agredido outra participante e ainda está no jogo. Com isso, Galisteu pediu para a direção desligar os microfones dos participantes porque ela iria falar algo importante.

Em sua bronca, ela destacou que todas as regras foram seguidas e que a direção não iria se posicionar de forma errada no comando do reality.

"Eu lamento muito ter que tocar nesse assunto novamente. E quem estiver pensando dessa forma, só para vocês saberem: o que eu já falei para vocês sobre aquele momento da briga foi ao ar, viu? O público também viu tudo e sabe que não houve motivo para expulsão em relação a nenhuma das pessoas envolvidas naquele momento. Nós estaríamos nos comprometendo, nos posicionando de forma errada perante o público. É isso que vocês querem dizer?", disse ela.

E completou: "Só para entender, são milhões de pessoas que viram o que aconteceu ao vivo no Play Plus e no programa. Inclusive, essas milhões de pessoas podem estar julgando vocês pela atitude de nos questionar. Vocês estão ao vivo para o Brasil. Atenção com o que vocês estão fazendo! Lamento muito que vocês continuem com esse assunto; é repetitivo e faz com que o jogo fique parado. Vocês podem questionar entre vocês o que quiserem; o jogo é de vocês, mas a regra é nossa!".

Leia também: Adriane Galisteu relata experiência com a menopausa