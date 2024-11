Duda Reis mostra evolução da barriguinha de gravidez

Duda Reis compartilhou um vídeo em que mostra a evolução da sua barriguinha de gravidez. A famosa espera uma menina, que se chamará Aurora

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Ao que parece, a famosa está radiante à espera de Aurora, sua primeira filha com o marido Eduardo Nunes.

Nesta sexta-feira, 1º, a digital influencer publicou um vídeo em sua conta no Instagram em que mostra a evolução da barriguinha da gravidez. Na publicação, Duda aparece em dois momentos diferentes com o mesmo vestido preto justinho. "Um dia, eu estava com 10 semanas. Agora, faltam menos de 10 semanas", escreveu ela.

Na legenda, a mamãe coruja ainda se declarou para a bebê. "Minha filha, ser sua casa foi a experiência mais transformadora que eu já vivi! Mal posso esperar a hora de ter você nos meus braços. Te amo infinitamente e sem ponto final", escreveu ela.

Fofura

A influenciadora Duda Reis está à espera à espera de Aurora, sua primeira filha com o marido Eduardo Nunes, e realizou mais um ultrassom para acompanhar o crescimento da bebê. Na manhã de sexta-feira, 25, ela compartilhou que foi possível ver direitinho o rosto da pequena capturado através do exame.

"Bom dia. Aurorinha passando aqui para mandar um beijão para vocês com esse bico mais gostoso do mundo. Sextou, né, titias? Quem aguenta esse narizinho?", escreveu Duda na legenda da publicação.

Recentemente, a famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores e falou sobre as mudanças em seu corpo. "Deu estrias na sua reta final?", quis saber o internauta.

"Deu, e não foram poucas. Eu ainda não tive na barriga, mas me deu muita estria no peito. Eu tinha um peito pequeno e ficou um treco enorme. Nenhuma pele aguenta. E me deu no bumbum, mas eu não sei se é por causa da gestação ou se é por causa da academia".

