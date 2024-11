Grávida, Lucilene Caetano segue na UTI e desabafa: ‘Continuem rezando’

A apresentadora Lucilene Caetano está internada na UTI de um hospital em São Paulo. Grávida, ela precisou ser hospitalizada ao ter complicações de uma pneumonia

A apresentadora Lucilene Caetano (40) voltou a usar as redes sociais para atualizar seu estado de saúde, após ser diagnosticada com influenza B, uma pneumonia bacteriana e um derrame pleural. Grávida, a jornalista informa que segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Maternidade São Luís Star, em São Paulo, onde está desde o último sábado, 26, e sem previsão de alta. Em texto publicado nos stories do Instagram, ela fez um novo desabafo: “Continuem rezando”.

Nas mensagens, Lucilene agradece por estar viva. “Permanecemos na UTI. Sem previsão de alta. Tudo que aconteceu foi muito grave (...) Influenza B (vírus), pneumonia bacteriana (ainda não descobrimos especificamente qual a bactéria) e o derrame pleural (pulmões). Talvez, se eu não tivesse um plano de saúde, um excelente hospital com ótimos profissionais, eu não estaria mais aqui. Mas graças a Deus, estou viva e quero ficar por muito mais tempo para cuidar dos meus filhos e vê-los crescer! Formá-los. E ao lado do meu marido, claro! Que aqui comigo está!”, inicia.

“Mas não temos previsão de alta. Seguimos tratando tudo isso. E na hora certa, Deus, que está preparando o milagre da cura, preparará meu retorno para o meu lar, com minha família. Quero ir para casa, lógico, mas não quero me tratar de qualquer jeito e às pressas. Não quero ter sequelas. Não quero ter que voltar na semana seguinte e internar novamente. Quero voltar bem de verdade. Então, ficarei o tempo que for preciso pra sair realmente curada. E em abril, voltar pra ter a minha bebê em meus braços. Continuem rezando por nós”, continua a jornalista.

Em seguida, ela destaca que está reaprendendo a falar, a andar e até a mastigar. "Coisas tão básicas do dia a dia. Mas que uma pessoa que quase perdeu o pulmão, agora mal consegue fazer. Então, preciso me cuidar de verdade! Tenho três filhos, espero minha bebê e meu marido que é meu grande parceiro nesta vida", diz. “Essa corrente de oração que está se formando é linda de ver e está me fazendo muito bem! Continuem! Nos coloquem na intenção da Missa, nas suas orações, nos rosários e terços (...) Nos oferecimentos dos dias de vocês. Continuem!”, emenda Lucilene.

BOLETIM MÉDICO

O hospital em que a apresentadora está internada divulgou, na manhã desta sexta, um boletim médico sobre o estado de saúde dela. De acordo com os médicos, o bebê está bem. "A Sra. Lucilene Caetano, 40 anos, encontra-se internada na Maternidade São Luiz Star, da Rede D’Or, em virtude de uma pneumonia. A paciente está com 16 semanas de gestação. O bebê está bem. A paciente segue estável, tomando antibiótico endovenoso. Respira espontaneamente e está realizando fisioterapia respiratória. Dra. Mariza Silva Ramos Loesch - Nefrologista e Intensivista da Maternidade São Luiz Star", informaram.

Lucilene Caetano revelou a internação em um post nas redes sociais esta semana. "Essa não é o tipo de publicação que gosto de fazer, mas sei que devo uma satisfação aqui aos que me acompanham e acabei ficando dias sem postar nada. Estou na UTI ou melhor estamos! Eu e minha filha que trago no ventre. Tratando Influenza B, Pneumonia Bacteriana que tomou praticamente meu pulmão esquerdo e um pequeno derrame pleural que tive nos dois pulmões", começou ela.

A apresentadora ainda admitiu sua preocupação diante do quadro: "Já chorei muito, medo de morrer e deixar meus filhos pequenos, meu marido sem mim, perder minha bebê com isso tudo. Tenho muita fé! Mas o medo vem com muita força nessas horas e as lágrimas descem sem cessar. Estou vivendo isso tudo desde sábado. E não queria expor aqui, preocupar vocês. Mas vi que seria necessário pelo poder da oração".

