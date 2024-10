Jogador Vini Jr. se pronuncia após perder a Bola de Ouro

O jogador de futebol Vini Jr. fez uma postagem em sua conta no X, antigo Twitter, após perder o prêmio Bola de Ouro e recebeu o carinho dos fãs

Nesta segunda-feira, 28, aconteceu a premiação Bola de Ouro, a principal do futebol mundial. Vini Jr. escolheu não ir à cerimônia, que aconteceu em Paris, na França, após descobrir que o prêmio seria dado a Rodri, do Manchester City.

O resultado gerou revolta em muitas pessoas, já que o brasileiro terminou a competição com o segundo lugar no ranking de melhores do mundo no futebol.

Em sua conta no X, antigo Twitter, Vini se pronunciou. "Eu farei dez vezes se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu o atleta, que ganhou o carinho dos fãs. "Melhor do mundo, dentro e fora de campo", escreveu um seguidor. "Você é monstro, o mundo inteiro viu o que você fez! Na hora de subir no palco gritaram seu nome, todos sabem quem é o verdadeiro Bola de Ouro", disse outro.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Críticas

Após criticar o desempenho de Vini Jr. e receber uma resposta afiada do jogador de futebol, Tiago Leifert decidiu se manifestar publicamente em suas redes sociais. Desta vez, o jornalista reconheceu que considera o craque um dos maiores talentos da atualidade, mas reforçou que não se arrepende de suas críticas e explicou seus motivos.

Em uma live nas suas redes sociais, Tiago comentou que viu a resposta do atleta nas redes sociais e negou estar tentando colocar os brasileiros contra a Seleção: “Isso de achar que estou contra a Seleção e achar que a gente joga as pessoas contra os jogadores da Seleção é uma coisa muito fora da realidade”, iniciou o apresentador.

Em seguida, Leifert lembrou que já exaltou o atleta diversas vezes, mas não obteve a mesma repercussão: “Esses cortes nunca vão chegar no Vinicius, os cortes que eu peço que ele seja o melhor do mundo na Bola de Ouro também não vão chegar, os cortes que eu o defendo horas e horas também não vão chegar. Essas coisas não viralizam”, completou.

Ex-apresentador do Big Brother Brasil, ele aproveitou para mandar um recado direto ao craque: “Mas, se chegar Vinicius sou muito seu fã, eu acho você o melhor do mundo, acho que você merece a Bola de Ouro esse ano, mas também acho que pela seleção a gente vai precisar de mais. Eu não retiro absolutamente nada do que falei na minha crítica”, disparou.

"A imprensa inteira está a seu favor, Vini, todo mundo te ama, todo mundo te idolatra, todo mundo te exalta. Depois que você tomou cartão amarelo e foi suspenso, as críticas até do Globo Esporte, era que a seleção precisava potencializar o seu talento“, Tiago, que tem um canal para falar sobre esportes, reforçou suas críticas ao jogador.

