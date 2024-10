Flávia Saraiva impressiona com elasticidade durante alongamento

Em nova postagem nas redes sociais, a ginasta Flávia Saraiva deixou os seguidores impressionados ao compartilhar rotina de alongamentos; confira

Nesta quarta-feira, 30, Flávia Saraiva usou as redes sociais para mostrar mais detalhes sobre a rotina de alongamentos que segue durante seus treinos. E o que chamou a atenção dos internautas foi a elasticidade da ginasta, que, em novo vídeo publicado no Instagram, surgiu realizando diversas posturas difíceis no tablado.

"Alongando um pouquinho", escreveu a atleta na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Até alongando fica perfeita", disse uma seguidora. "Se eu fizer isso me quebro toda (risos)", brincou outra. "Maravilhosa", ressaltou mais uma.

Flávia Saraiva relembra momento da queda nas Olimpíadas de Paris

Destaque nas Olimpíadas de Paris, Flávia Saraiva passou por um momento de superação ao longo da competição. No dia da final por equipes, ela caiu das barras assimétricas no aquecimento para a prova e machucou o rosto. Porém, isso não a abalou e a ginasta ainda voltou para o Brasil com sua primeira medalha olímpica.

"[Se eu abandonasse a prova], ia ter que esperar quatro anos para poder competir na próxima Olimpíada e eu não sei se vou estar num momento tão especial como agora, na ginástica. Não queria sair de mais uma Olimpíada sem medalha, então dei minha vida", afirmou Flávia Saraiva, em entrevista à Revista CARAS.

A ginasta afirma que se sentiu segura no momento, ao lado do suporte médico e de seus treinadores e comissão. Para ela, todo seu esforço e preparo a deram forças para continuar mesmo após o machudado, e trouxeram a medalha, algo que ela esperava por anos.

"Minha primeira realização é conseguir chegar à Olimpíada. Por conta das lesões, em um esporte de alto rendimento, a gente sabe que talvez não consigamos chegar à competição, porque é muito treino. Esse é o meu foco principal! Depois, é competir, chegar às finais, ganhar medalha."

