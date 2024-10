Mike Tyson se surpreende ao saber da morte de Maguila durante entrevista

O ex-boxeador Mike Tyson ficou surpreso ao descobrir sobre o falecimento de Maguila durante uma entrevista e declarou: "Sempre foi um homem gentil"

Nesta quarta-feira, 30, Mike Tyson foi surpreendido com a notícia da morte de José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, durante uma entrevista. O vídeo, divulgado pela Ag Fight, foi compartilhado na página oficial do boxeador brasileiro, que faleceu no último dia 24 de outubro, aos 66 anos de idade. Ele sofria de ETC (encefalopatia traumática crônica), doença incurável que pode ser causada por golpes repetidos na cabeça - comum entre ex-boxeadores.

"Sério? Nossa, ele faleceu? Que pena ouvir isso", disse Mike ao receber a notícia. "Ele não teve lutas suficiente para morrer de demência, né? Não levou tantos golpes assim. Foi nocauteado só umas duas vezes ou algo assim. Ele nunca levou surras nem nada", acrescentou o ex-boxeador, que ainda elogiou o desempenho do brasileiro no ringue.

"Ele sempre foi um cara bacana. Sempre foi um cavalheiro. Ele nunca se passou por durão ou malvado. Ele sempre foi um homem gentil", relembrou Mike. Na sequência, o atleta compartilhou como foi o primeiro encontro com Maguila. "Ele estava no card preliminar [aquecimento]. Eu lutava com o Henry Tillman e ele com o Foreman, acho."

Ainda durante o bate-papo, Mike Tyson enviou uma mensagem para a família do ex-atleta. "Desejo o melhor e sinto muito. Meus pêsames. É uma pena que isso tenha acontecido", disse ele.

Confira o vídeo:

A morte de Maguila

O ex-boxeador brasileiro José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila faleceu aos 66 anos de idade. De acordo com o programa Balanço Geral, da Record, ele partiu na última quinta-feira, 24, após enfrentar a demência pugilística por vários anos.

A morte do ex-atleta foi confirmada por sua esposa, Irani Pinheiro, em conversa com o programa de TV. "A gente teve momentos bons, momentos ruins, mas deus sempre esteve conosco”, disse ela.

Além disso, Irani contou que o ex-boxeador estava internado em um hospital. "Ele tava, ficou 28 dias internado, e a gente procurou não falar com a imprensa, porque eu procurei cuidar da minha família. É o momento de cada um. O Maguila estava há 18 anos com encefalopatia traumática crônica... Há 30 dias, foi descoberto um nódulo no pulmão, ele sentiu muitas dores no abdômen, tiraram dois litros de água do pulmão, não conseguimos fazer a biópsia", disse ela na Record.

Vale lembrar que Maguila foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica (ETC) em 2013, que é uma doença incurável e a causa pode ter sido os golpes que ele levou na cabeça durante os seus anos de luta. Ele vivia no interior de São Paulo e recebia cuidados contra a doença.

Natural de Aracaju, Maguila lutou por 17 anos. Ele teve 77 vitórias, sendo 61 por nocaute, e sete derrotas. Ele participava das categorias de peso-pesado e era reconhecido pelo seu soco de direito poderoso.

