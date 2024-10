Letícia Datena entrega conselho profissional que recebeu do pai: 'Ao vivo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Letícia Datena, apresentadora de Nitrados, série do Mercado Livre, fala sobre mudança de carreira e revela conselho do pai

Letícia Datena é a apresentadora de Nitrados, primeira série produzida pelo Mercado Livre, disponível na plataforma Mercado Play. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista esportiva fala sobre carreira e revela conselho profissional que recebeu de seu pai, o apresentador e político, José LuizDatena.

"Ele sempre me deu muitos conselhos profissionais, o melhor deles foi para sempre fazer tudo como se estivesse ao vivo, mesmo em programas de VTs gravados. E eu levo isso comigo sempre." disse a filha de Datena.

Modelo durante mais de 10 anos, a jornalista esportiva que também apresenta o Stock Car, maior categoria do automobilismo, conta como encarou a mudança de carreira: "Eu sempre gostei de assistir e praticar esportes. Foi algo que decidi, não cai de paraquedas. Eu pensava na transição de carreira porque imaginava que não dava para ser modelo para sempre. Já havia tudo uma experiência na TV aos 18 anos quando fui repórter de um programa apresentado pela Astrid Fontinele na Band, e foi algo muito prazeroso. Depois fui estudar jornalismo digital na NY Film Academy e fiquei com isso na cabeça, de querer trabalhar com TV, conteúdo. Depois de voltar para o Brasil em 2012 e ter apresentado um programa de moda comecei a fazer testes para trabalhar como jornalista de esportes. A Fox me chamou para cobrir a Copa do Mundo de 2014 e foi quando iniciei minha carreira no jornalismo esportivo, há 10 anos.", relembra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Wiermann Datena (@leticiadatena)

A série Nitrados fala sobre um grupo seleto de donos de carrões de luxo, que preparam seus carros para competições em um lugar especializado chamado Galpão Z28, para Letícia, a experiência foi diferente e deu um frio na barriga: "Fazer um seriado foi completamente diferente. Estou acostumada com transmissões ao vivo, jornalismo, corridas... e fazer 10 diárias seguidas, com várias câmeras de cinema e uma equipe enorme gravando sem parar foi super diferente. Tive que atuar um pouco também, o que sempre foi um desafio pra mim. Mas fiquei muito orgulhosa do resultado, adoro esses projetos inovadores e que dão um frio na barriga.", diz.

Ainda à CARAS Brasil, a apresentadora reflete sobre ser uma mulher ocupando um lugar majoritariamente masculino: "Na realidade as mulheres estão aparecendo cada vez mais. É um processo essa questão de termos mais mulheres no jornalismo esportivo e ele está acontecendo. Eu lutei muito para conquistar o meu espaço e encorajo as meninas a fazerem o mesmo, é uma carreira sensacional.", finaliza.