Com cliques raros, Nanda Costa presta homenagem no aniversário da irmã

A atriz Nanda Costa postou várias fotos ao lado da irmã mais nova, Joana, e prestou uma bela homenagem nas redes sociais

Nanda Costausou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã, Joana, que completou 28 anos de vida nesta sexta-feira, 1º.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou uma sequência de cliques ao lado da aniversariante, incluindo alguns de quando elas eram mais novas e outros de Jo com as sobrinhas, Kim e Tiê, de três anos, filhas de Nanda com a percussionista Lan Lanh, e escreveu uma bela mensagem.

"Foi em uma tarde ensolarada no dia 1° de novembro de 1996 (10 anos depois de mim), que minha irmã chegou nesse mundão. Foi no dia de Todos os Santos, e eu agradeço a Eles, e a minha mãe, por essa benção divina, que é ter irmã", começou.

Nanda seguiu o texto rasgando elogios para a irmã. "Joana é sensível, leal, engraçada (pra quem tem o privilégio de conhecê-la bem). A Jô tá entre as pessoas mais inteligentes que conheço. Faz desenhos incríveis e está se formando em psicologia. Joana é arte e poesia. Te desejo tudo que te faça sorrir, minha irmã. Hoje e sempre. Joyeux anniversaire (feliz aniversário)", completou a artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Nanda Costa explica por que decidiu se afastar das novelas

Em entrevista ao podcast 'Mil e Uma Tretas', Nanda Costa abriu o jogo sobre sua decisão de se afastar das novelas. Cinco anos longe das telinhas, a atriz revelou que decidiu dar uma pausa de pelo menos sete anos para se dedicar às filhas gêmeas, Tiê e Kim, que são frutos da relação com Lan Lanh.

"Vieram as gêmeas e aí quando elas chegaram começou a não fazer mais sentido também morar onde a gente estava morando", Nanda revelou que ela e Lan estavam planejando se mudar quando se aposentassem. No entanto, decidiram antecipar a decisão para aproveitar os primeiros anos das filhas.

"Quando a gente escolheu o Rio é porque era o melhor lugar pensando no trabalho e aí depois que as meninas chegaram a gente mudou tudo. Até a Maria Betânia falou: 'Vocês vão morar mesmo em Salvador? Que Coragem'. Eu acho que requer coragem porque muda completamente, você sai do eixo do trabalho", a artista relembrou. Saiba mais!

Leia também: Lan Lanh surpreende ao mostrar talento das filhas com Nanda Costa: 'Show'