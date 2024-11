Giovanna Pitel quer se consolidar como comunicadora antes de pensar em novo projeto com Fernanda Bande

Depois do Big Brother Brasil e do Na Cama com Pitanda, Giovanna Pitel revela à CARAS que está focada na nova carreira e quer voltar logo para a TV

Inseparáveis no Big Brother Brasil 24, Giovanna Pitel e Fernanda Bande saíram do reality e ganharam um programa do Multishow, Na cama com Pitanda. Mas a parceria das amigas não teve continuidade, e em entrevista para a CARAS, Pitel explicou que o foco das duas é fazer a vida profissional funcionar individualmente.

Ela explica que o Na cama com Pitanda, exibido em junho, foi feito para durar uma única temporada, e que não há planos de um novo programa com as duas. "Podemos conversar no futuro, porque ambas querem trabalhar com comunicação, mas nosso foco é fazer com que nossa vida profissional funcione individualmente. Queremos nos consolidar para que futuramente possamos pensar em novos projetos juntas, mais amadurecidas, com mais tempo para amadurecer um novo projeto, porque após o programa é tudo muito corrido".

Sobre um possível afastamento das duas, Fernanda tocou no assunto em entrevista para o GShow: "Tá muito tranquilo (a relação entre elas). Cara, as pessoas romantizam muito relações de programa, de reality, e foi muito tranquilo. A questão é que, desde a hora que eu saí, eu não parei. De verdade, eu sou muito focada".

Serviço social

Apesar do foco na carreira de comunicadora, Pitel não abandonou o servico social, seu oficio antes do BBB. "Meu principal objetivo é ser uma boa comunicadora, na TV e internet, quero estar em breve de volta na telinha. O serviço social é parte da minha vida, presente todos os dias. Quero construir essa carreira de comunicadora e me estabelecer, e no serviço social eu trabalhava com saúde, mas a educação é um outro norte pra mim, porque lá você previne os problemas, e eu quero trabalhar para evitar que eles existam. Quero ser boa comunicadora para comunicar serviço social também".

