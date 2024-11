Saiba como é a alimentação saudável de Gisele Bündchen

Grávida do terceiro filho aos 44 anos, Gisele Bündchen segue uma alimentação para lá de saudável para manter a saúde e a boa forma

Recentemente, Gisele Bündchen confirmou que está à espera do seu terceiro filho, fruto do relacionamento com Joaquim Valente. A modelo já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian, de 11, frutos do seu antigo casamento com Tom Brady.

Atualmente, a famosa segue uma dieta super saudável e com alimentos mais naturais possíveis, mas nem sempre foi assim. "Eu só comia porcaria, até os meus 23 anos. Comecei nessa jornada por causa dos meus problemas de saúde... Meu médico falou para mim: 'Gisele, você quer viver?' Você vai ter que mudar tudo o que está fazendo. Eu tomava café todo dia, começava a manhã com um café gigante. Eu fumava, na época. Bebia álcool toda noite — porque eu estava o dia inteiro tomando café, aí, chegava a noite, eu bebia uma tacinha de vinho para conseguir descansar e desligar", disse ela em uma entrevista para o Fantástico.

No livro Nutrir: Receitas simples para corpo e alma, Gisele contou que já foi adepta de dietas restritivas, mas isso mudou com o tempo. "Eu acho que o nosso alimento tem que nos dar energia, não nos tirar energia. Eu não acredito em dietas. Eu acho que dieta é uma coisa que não é sustentável, não é uma coisa que você consegue manter durante muito tempo".

Em sua conta no Instagram, a famosa já contou aos seus seguidores quais são as suas ervas preferidas, que incluem gengibre, salsa, alecrim, manjericão, coentro, entre outras. Gisele também evita comer açúcar e prefere alimentos mais naturais.

Parto em casa

Novos detalhes sobre a gravidez de Gisele Bündchen foram divulgados na quarta-feira, 30. Grávida do terceiro filho, a modelo estaria planejando realizar o parto do bebê em casa, assim como fez com Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos do relacionamento anterior com Tom Brady. Agora, ela espera o primeiro bebê do lutador Joaquim Valente.

“Eles [Gisele e Joaquim] começaram como amigos, mas estão namorando seriamente há mais de um ano. Ela está animada com o bebê e se sente bem. Ela está com vários meses de gravidez e planejando um parto em casa”, disse uma fonte próxima à revista People.

Vale lembrar que a gravidez de Gisele Bündchen foi anunciada na última segunda-feira, 28. "Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família", disse uma fonte próxima à revista People.

Em contato com a Quem, a assessoria de Gisele confirmou a informação. "Gisele não vai dar nenhuma declaração, mas a gravidez está confirmada", disse.

