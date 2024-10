Jogador de futebol americano lamenta a morte da filha de 1 ano

Luto no esporte! Jogador de futebol americano anuncia que sua filha de 1 ano, que tinha Síndrome de Down, faleceu no início da semana

O jogador de futebol americano Charvarius Ward perdeu a filha de 1 ano, Amani Joy. A criança faleceu na última segunda-feira, 28, após sofrer com problemas cardíacos ao longo de toda a sua vida. Por enquanto, a família não revelou mais detalhes sobre a causa da morte.

A notícia da morte da menina foi dada pelo atleta em um recado emocionante. “Estamos com o coração partido que nossa linda menina, Amani Joy, faleceu na segunda-feira de manhã. Ela foi a melhor benção que poderíamos ter recebido e seu espírito alegre nos fez sorrir de orelha a orelha. Ela nos ensinou a ter paciência, confiança e uma visão positiva da vida. Ela nos mostrou a verdadeira força e bravura. Ela superou a adversidade em sua tenra idade e estava feliz, iluminando a todos com seu sorriso. Ter um privilégio de ser seu pai e ver o mundo através dos olhos dela nos mudou para melhor. Ela será para sempre a melhor amiga do papai e a garotinha da mamãe. Sentiremos sua falta e te amaremos para sempre”, disse ele.

A mãe da criança, Monique, também lamentou a morte da filha com uma breve mensagem nas redes sociais. “Meu bebê. Deus, por quê?”, questionou.

A bebê Amani nasceu prematura e tinha Síndrome de Down. Ela teve uma série de problemas de saúde desde o nascimento e passou por uma cirurgia no coração em abril de 2023, já que possuía falhas no órgão. Antes da morte da filha, o jogador já tinha falado sobre a saúde da herdeira. “Ela nasceu com dois buracos no coração. O médico disse: ‘Se os buracos fecharem, ela ficará bem’. Um deles fechou e o outro continuou se expandindo e ficando maior. Foi assustador porque é uma cirurgia muito séria.

Quem é Charvarius Ward?

O jogador de futebol americano Charvarius Ward tem 28 anos de idade. Ele está em sua terceira temporada no time San Francisco 49ers e na sétima temporada na NFL. Ele começou sua carreira em 2018, quando jogava pelo Kansas City Chiefs.

O atleta foi criado pela mãe enquanto o pai estava preso. Amani era a primeira filha dele, que atribuiu o seu crescimento na carreira ao nascimento da criança.