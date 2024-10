Adriane Galisteu relata experiência com a menopausa: ‘Me vi tão desesperada’

No evento CARAS Talks Menopausa, nesta sexta-feira, 18, Adriane Galisteu confessa momentos difíceis que passou aos sentir os primeiros sintomas mas dismistifica o tema

No Dia Mundial da Menopausa, 18 de outubro, a apresentadora Adriane Galisteu (51) deixou um recado importante sobre o tema para o CARAS Talks Menopausa – evento que está sendo realizado em São Paulo, com a presença de várias famosas como Claudia Ohana (61), Fabiana Karla (48), Mariana Godoy (55), Maria Cândida (53) e Virna Dias (53); além de especialistas da área.

“Não é novidade para ninguém que eu tenha usado o espaço das minhas redes sociais para falar um pouquinho dos sintomas da menopausa, do climatério, desse momento da minha vida que eu, por muitos anos, achei que não fosse passar. Achei que eu fosse passar pela menopausa tranquilamente pelo meu estilo de vida. Imagina. Sou uma mulher supersaudável, faço o meu esporte, como direitinho, cuido de mim. A menopausa vai passar, eu não vou nem perceber. Sei”, inicia.

“A menopausa me atropelou, me deixou no chão esmigalhada. Quando percebi, tive que correr atrás do prejuízo. Eu me vi tão sem informação, tão desesperada no meio dos meus sintomas horrorosos, perdendo sono, até taquicardia eu tive, tá? Com vontade de perder o réu primário, brava, mal humorada, perdendo a cintura. Fui perdendo tudo, gente, fui perdendo a estribeira. Eu falei, não é possível, não posso viver assim”, continua.

Segundo Galisteu, tudo mudou quando ela foi atrás de informação. “Hoje consigo dar risada, fazer vídeos bem humorados (...) porque não estou mais com eles, porque eles não têm a menor graça quando a gente está passando por esses sintomas. Então hoje, por exemplo, tenho muito orgulho e eu quero dizer aqui que sou embaixadora do maior portal de informação, de climatério e menopausa do planeta, estou falando do Eu Estou no Clima”, diz.

“Porque eu estou no clima e você, que é mulher, vai estar nesse clima. Se você ainda não tá no clima, se prepara porque você vai chegar no clima. Mas você tem que chegar no clima feliz, plena e pronta pra novos desafios. Então eu quero dizer isso pra vocês. Não tenham vergonha, não tenham medo, porque agora você tem um lugar para se comunicar com outras mulheres. Você tem um lugar de especialistas preparadas para conversar com você, pra te ajudar, porque a maior preciosidade que a gente tem nas mãos é informação”, finaliza.

