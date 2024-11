João Guilherme aproveita dia de compras após praia com Bruna Marquezine

Após movimentar a web com dia na praia ao lado de Bruna Marquezine, o ator João Guilherme separou um tempo para fazer compras; confira

João Guilherme aproveitou esta sexta-feira, 1, para fazer compras em um shopping do Rio de Janeiro. O ator circulou pelo local carregado de sacolas e, ao perceber o paparazzo, deu um leve sorriso para a câmera. Ainda nesta semana, na quinta-feira, 31, ele passou a tarde na praia com a namorada, a atriz Bruna Marquezine e encantou os internautas.

Na Praia da Barra da Tijuca, o casal mostrou o clima de romance e descontração. De mãos dadas à beira do mar, os dois trocaram risadas e, em seguida, entraram na água para se refrescar, trocando abraços e beijos. A diversão ficou completa quando começaram uma "guerra" de água, animando o momento juntos.

Veja a sequência de fotos:

João Guilherme surpreende ao falar da herança de Leonardo

Na última terça-feira, 29, João Guilherme foi o convidado especial da nova temporada do programa 'Lady Night', apresentado por Tatá Werneck no Multishow. Durante o bate-papo descontraído, o ator falou sobre ser herdeiro do cantor Leonardo e revelou que não tem acesso ao dinheiro do pai, além de revelar que suas sobrinhas, as Marias, são as mais ricas da família.

Enquanto conversava com Tatá, João Guilherme foi questionado sobre ser herdeiro de um dos maiores cantores do sertanejo brasileiro. Sincero, o ator revelou que carrega o título, mas não o dinheiro do pai. Ele também contou que o último presente que recebeu do famoso foi um boné que pediu ao cantor quando tinha apenas 11 anos.

“Só que não tenho acesso a um tostão do meu pai. O último presente que ele me deu foi um boné quando eu tinha 11 anos. Mas eu posso pedir para uma sobrinha minha, a Maria Alice, Maria Flor... São 4 sobrinhas Marias e todas elas já têm mais dinheiro na conta do que eu", João brincou sobre as filhas do irmão mais velho, Zé Felipe, com Virginia Fonseca.

Tatá entrou na brincadeira: ‘Um lacinho daquela é o IPTU do meu condomínio’, disse a apresentadora, que pediu mais detalhes sobre o relacionamento de João e Leonardo: "Eu fui me aproximar do meu pai e entender essa realidade eu tinha ali uns 7, 8, 9 anos. Ele mora em outro estado, pra minha mãe confiar e largar uma criança na mão do Leonardo...”, brincou.

João ainda revelou que não tem uma relação tão próxima com o pai e que morou muito tempo com a mãe, Naira Ávila. Ele ainda destacou que é próximo de seus irmãos, que estão espalhados pelo mundo, já que seu pai tem outros cinco filhos: ‘Imagina quantos filhos sem nota fiscal não devem existir por aí, né?’ ele se divertiu ao comentar.

