Yasmin Brunet divide fotos raras com o pai em homenagem especial

Dia de festa! A modelo Yasmin Brunet fez uma declaração especial ao pai, Armando Fernandez, que completa mais um ano de vida

Dia de festa na família de Yasmin Brunet! A modelo e ex-BBB usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem bastante especial ao pai, o empresário Armando Fernandez, que completa mais um ano de vida nesta terça-feira, 7.

Por meio de seus stories no Instagram, Yasmin publicou um vídeo com diversas fotos inéditas ao lado do aniversariante do dia, incluindo cliques de quando ela ainda era pequena. "Feliz aniversário, pai. Que todos os seus desejos se realizem! Que Deus te ilumine e proteja cada dia mais", escreveu a famosa na legenda.

A mensagem de aniversário feita por Yasmin Brunet foi compartilhada também por sua mãe, Luiza Brunet, em seu perfil. "75 [anos]. Parabéns pai dos meus filhos", declarou a atriz. Discreto, Armando costuma fazer raras aparições em público.

Nascido na Argentina, o empresário foi casado com Luiza Brunet entre 1985 e 2008. Além de Yasmin, de 36 anos, os dois também são pais de Antônio Botelho Fernandez, de 27.

Confira as publicações feitas por Yasmin e Luiza Brunet:

Yasmin Brunet com o pai - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Brunet 🧿 (@luizabrunetoficial)

Yasmin Brunet desabafa sobre críticas

A modelo, empresária, influenciadora e ex-BBB Yasmin Brunet foi um dos grandes destaques no TikTok Awards 2024, realizado em dezembro do ano passado, em São Paulo. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela conta que se divertiu bastante em 2024, revela o que tem preparado para 2025, comenta sobre a importância de cuidar da saúde mental acima da questão estética e desabafa sobre críticas.

Ao longo do bate-papo, a filha de Luiza Brunet comentou sobre comentários maldosos que recebe a respeito de seu corpo e a importância de priorizar a saúde mental diante de tantos ataques na internet; confira mais detalhes!

