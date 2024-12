Yasmin Brunet desabafa sobre críticas: ‘Infelizmente, é natural do ser humano’

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet também define 2024 em poucas palavras e conta projetos para 2025

A modelo, empresária, influenciadora e ex-BBB Yasmin Brunet (36) foi um dos grandes destaques no TikTok Awards 2024, realizado na noite da última terça-feira, 17, em São Paulo. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela conta que se divertiu bastante em 2024, revela o que tem preparado para 2025, comenta sobre a importância de cuidar da saúde mental acima da questão estética e desabafa sobre críticas. "Infelizmente, é natural do ser humano", diz.

A filha de Luiza Brunet (62) usou as redes sociais recentemente para rebater um comentário feito sobre seu corpo, após publicar um álbum de fotos. Uma internauta insinuou que a modelo sofreria de anorexia, ela comentou sobre isso e a importância de priorizar a saúde mental diante de tantos ataques na internet. “Acho que a saúde mental é o assunto número um. Independentemente de como você esteja por fora, se você está mal por dentro, não vai adiantar nada; é só uma casca”, pontua.

“Não entendo a necessidade que as pessoas têm de entrar no perfil de outra pessoa para criticar. Infelizmente, é uma coisa natural do ser humano, a gente julga, sim; a gente fala, sim; a gente fofoca com as nossas amigas. Mas vai falar com as suas amigas, faz um grupo para falar mal de mim. Pode fazer um grupo para falar mal de mim. Agora, ir no perfil para criticar é muito surreal, não consigo entender. ‘Ah, ela fez bichectomia’. Não fiz. ‘Ah, ela está anoréxica’. Não estou. Então, assim, é chato, desgastante”, continua Yasmin.

Sobre o ano de 2024, a modelo confessa que foi de aprendizados. “Gostei de 2024, sabia? Acho que foi um ano legal. A vida é assim, cheia de altos e baixos, de aprendizados, de choro, de risos, de lágrimas, de tudo. Então, não poderia ter sido diferente, mas gostei muito. Acho que foi uma experiência divertida, digamos assim”, fala.

Para 2025, Yasmin tem muitas novidades. “Vou lançar em janeiro um perfume feminino e um masculino. Eu tenho vários produtos engatilhados para lançar na Yasmin Beauty; estou muito focada na minha marca. Ano que vem, o foco é expandir, lançar muitos produtos e ser feliz”, destaca a famosa.

