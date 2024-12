Yasmin Brunet celebra antes e depois de tratamento para lipedema

Impressionante! Yasmin Brunet compartilhou com os seguidores a evolução de seu tratamento para o lipedema e vibrou com o antes e depois: "Surreal"

Nesta quarta-feira, 18, Yasmin Brunet impressionou os seguidores ao compartilhar o resultado de seu tratamento para o lipedema. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, a modelo e influenciadora digital celebrou a perda de peso desde o início do processo.

"Estou aqui com o meu doutor, que eu não tenho palavras para descrever, ele é um anjo, indico para todo mundo, foi quem me salvou do lipedema", iniciou Yasmin nos Stories, em que aparece acompanhada do cirurgião vascular, o Dr. Alexandre Amato.

"Olha esse antes e depois, 15kg: 14kg de gordura e 1kg de massa magra, surreal!", celebrou a artista, que contou que cortar o glúten foi essencial para a evolução do tratamento.

Ainda nos Stories, o médico de Yasmin Brunet explicou que, em uma cirurgia, é possível retirar 4,5 litros de gordura. Mas no caso da filha de Luiza Brunet, que foi sem intervenção cirúrgica, ela conseguiu perder 4,6 litros. "Ou seja, mais do que se eu tivesse feito a lipoaspiração", analisou a ex-BBB.

Yasmin Brunet rebate comentário sobre seu corpo

A modelo Yasmin Brunet usou as redes sociais para fazer um breve desabafo após se deparar com uma onda de comentários a respeito de sua aparência. Após compartilhar fotos de biquíni, ela decidiu dar um basta nos ataques e falar sobre seu processo de emagrecimento. Em seu relato, contou que perdeu peso de forma saudável e lamentou o hate.

"Anorexia gritando e ninguém fala nada", disse o internauta. "Não entendo quem sente a necessidade de entrar no instagram de alguém e afirmar que a pessoa tem um distúrbio alimentar tão sério como a anorexia. não te devo explicações sobre meu corpo mas mesmo assim vou deixar claro que emagreci de uma forma muito saudável e ao longo de meses com acompanhamento médico. tive que emagrecer por causa do meu lipedema que estava super inflamado", iniciou ela na resposta.

"Chega de opinar no corpo alheio. Quase 2025 e vocês ainda nessa de dar opinião aonde a opinião não é requisitada e ainda sobre algo que não tem nada a ver com a sua vida. como vc se sentiria se fosse o contrário? Alguém o tempo todo julgando seu corpo. Ou está gorda demais ou magra demais. surreal! isso sim adoece as pessoas!", finalizou.

