Virginia e Poliana Rocha mostram fotos de Ano Novo na fazenda de Leonardo

Na fazenda de Leonardo, Virginia e Poliana Rocha comemoram virada do ano com a família com festa especial; veja as fotos do evento

A fazenda de Leonardo foi palco para mais uma virada de ano da família e amigos do sertanejo. Mesmo ele não estando presente, por estar fazendo um show, a esposa dele, Poliana Rocha, recepcionou com a nora, Virginia Fonseca, os parentes e pessoas queridas com uma festa.

Na propriedade do cantor foi montada uma comemoração especial com vários balões dourados e brancos. Além de um banquete ter sido servido, uma queima de fogos foi realizada para a celebração ficar ainda mais especial.

"Adeus ano velho, feliz ano novo! Estamos prontos pra iniciarmos o MELHOR ANO DE NOSSAS VIDAS, que tudo de ruim fique em 2024 e que a gente leve apenas as coisas boas pra 2025! Que Deus nos abençoe sempre, nos dê muita saúde, amor, sabedoria, paz e sucesso. FELIZ ANO NOVO PRA TODOS", disse a influenciadora ao postar os cliques com sua família com Zé Felipe e os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Poliana Rocha também compartilhou registros com o filho e a nora, além de sua mãe, os enteados e os netos. "2025 nos convida a sonhar grande e amar ainda mais… Que este ano seja um capítulo de sabedoria, conquistas e laços fortalecidos. Juntos, seguimos construindo o melhor de nós! 2025 é NOSSO", declarou.

Veja como foi o Ano Novo na fazenda Leonardo:

Virginia quebra regra na fazenda de Leonardo e mostra o lar do sertanejo

Influenciadora digital, Virginia Fonseca está acostumada a gravar tudo e todos que estão ao seu redor no seu dia a dia, contudo, isso acaba desrespeitando uma velha regra na fazenda de Leonardo. Após alguns anos na família, a loira mostrou que conseguiu mudar essa regra, de não fazer fotos e filmagens na propriedade.

Nesta segunda-feira, 30, após viajar com Zé Felipe e com os filhos com looks combinando, a empresária chegou no lar do sertanejo gravando a recepção preparada pela sogra, Poliana Rocha. Antes de fazer o tour, Virginia tirou foto da placa que dizia ser proibido fazer registros no local. Veja um pouco da fazendade Leonardo aqui!