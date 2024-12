Virginia e Zé Felipe combinam looks com os filhos para viagem de Ano Novo

Para viagem de fim de ano para a fazenda Talismã, de Leonardo, Virginia e Zé Felipe combinam looks com os herdeiros; veja

Os famosos Virginia Fonseca e Zé Felipe viajaram com os filhos nesta segunda-feira, 30, para a fazenda Talismã de Leonardo, onde passarão o Ano Novo com a família. Na rede social, o casal postou um clique de momentos antes de embarcar em seu avião de luxo e chamou a atenção.

Isso porque, eles apareceram com looks combinando com os herdeiros, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Todos eles surgiram com a parte de cima da mesma estampa de pássaro verde. Cheios de personalidade, cada um fez seu estilo.

"Bom dia já preparados para irmos pro melhor lugar do mundo! Que Deus nos acompanhe", contaram sobre estarem indo para a fazenda Talismã. Nos comentários, os internautas admiraram a família. "Lindos", babaram.

Ainda nos últimos dias, Zé Felipe falou o que pensa das previsões sobre o fim de seu casamento com Virginia. O cantor então surpreendeu com sua resposta direta e cheia de educação. É bom lembrar que a união deles aconteceu durante a pandemia após nove meses de relacionamento. Com três meses de namoro, a loira já estava grávida da primogênita.

Como ficar com o abdômen da Virginia?

Para quem acompanha Virginia Fonseca na rede social sabe que a famosa faz uma dieta sem "furos". Nos últimos tempos, a empresária tem apostado nas claras de ovo e evitado açúcar. O plano alimentar bem feito com atividade física certa pode ajudar na definição, segundo o personal.

"Atividades aeróbicas ajudam na baixa do percentual de gordura associado a uma dieta e o treino de musculação tem ativação total durante as execuções", apontou o personal sobre a importância de atrelar os treinos com alimentação certa.

Bruno Calado ainda ressaltou que a genética influencia bastante, contudo, nada adianta se a pessoa não tiver disciplina e consistência na dieta e nos treinos como a influenciadora tem. "Além disso, procurar um nutricionista e um médico do esporte para potencializar e otimizar os resultados é essencial", alertou o personal sobre como otimizar o processo.

É bom lembrar que Virginia Fonseca tem acompanhamento e, após o nascimento de seu terceiro herdeiro, o pequeno José Leonardo, ela iniciou tratamentos estéticos na região da barriga. Antes de engravidar de Maria Alice, a influenciadora chegou a fazer uma lipoaspiração. Nos últimos tempos, ela tem dado o que falar com sua "dieta do ovo".

