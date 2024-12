Vera Viel se declara à filha em data especial: 'Presente precioso de Deus'

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, compartilhou uma homenagem de aniversário à filha, Helena, que está completando 12 anos

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, usou as redes sociais na manhã deste sábado, 21, para compartilhar uma homenagem de aniversário emocionante à filha, Helena, que está completando 12 anos. Em seu Instagram oficial, ela publicou uma sequência de fotos da herdeira, que celebrou a nova idade com uma festa na última quarta-feira, 18.

"No dia 21/12/2012 nasceu a minha princesa Helena. Filha você é um presente precioso de Deus, uma menina que ilumina por onde passa com o seu jeito tão especial de ser!! Te desejo muita saúde e que você realize todos os seus sonhos … te amo infinitamente. Parabéns pelos seus 12 anos", ela escreveu na legenda.

Como foi a festa de Helena?

Na última quarta-feira, Vera explicou o motivo de ter antecipado a comemoração. "Agora a gente vai comemorar antecipado o aniversário da Helena, que faz 12 anos. Minha caçulinha já com 12 anos. É dia 21, no próximo sábado, mas hoje ela vai comemorar com algumas amigas e no dia 21 a gente comemora em família. A gente tem que sempre comemorar muito a vida", disse ela.

Além dos amigos, também marcaram presença as outras duas filhas do casal: Clara, de 19 anos, e Maria, de 16. O empresário Danilo Faro, irmão de Rodrigo, também esteve por lá, na companhia do namorado, Stephan Freiberger.

A decoração da festa foi montada nas cores prata e azul. A aniversariante escolheu um bolo de 4 andares nas cores preto e prata. Também é possível ver fotos da aniversariante espalhadas pelo local, além de alguns balões. Veja aqui as fotos!

Já na manhã desta sexta-feira, 20, Vera Viel falou sobre sua saúde. Faltando apenas duas sessões, ela celebrou ter vencido mais uma etapa e contou que vai precisar de um acompanhamento médico.

