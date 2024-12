Na reta final da radioterapia, Vera Viel detalha nova etapa do tratamento: 'Farei'

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 20, para falar sobre sua saúde

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 20, para falar sobre sua saúde. Em outubro deste ano, a modelo descobriu um tumor na coxa, do tipo sarcoma sinovial, e, após a cirurgia de retirada, está passando por radioterapia. Faltando apenas duas sessões, ela celebrou ter vencido mais uma etapa e contou que vai precisar de um acompanhamento médico.

"Acabei de fazer 31/33 sessão de radioterapia, conversei com os médicos e me emocionei muito. Está terminando. Depois farei exames de três em três meses no próximo ano. Deus eu creio no meu milagre", escreveu Vera nos stories de seu Instagram.

Vera Viel detalha nova etapa de tratamento (Reprodução/Instagram)

Recentemente, ela falou sobre as reações à radioterapia. "Faltam 7 sessões de radioterapia para terminar , de ontem pra hoje tenho sofrido um pouquinho mais com as reações na pele, o processo é dolorido mas a vitória será grande em nome de Jesus", detalhou. Depois em seu story, ela mostrou como tem cuidado da pele: "Cuidando da pele depois das sessões de radioterapia! Faltam 7".

Ainda nas últimas semanas, Vera Viel revelou como está a cicatriz da cirurgia em meio às sessões de radioterapia. Vale lebrar que a esposa do comunicador notou o tumor após iniciar aulas de muay thai e Rodrigo Faro insistir que procurasse um médico para ver o que seria o "machucado" na perna.

Quais cuidados Vera Viel deve ter na reta final da radioterapia?

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica sobre a radioterapia e dá mais detalhes dessa nova fase da recuperação da modelo. "A orientação é que fique 6 meses sem tomar sol no local após o tratamento e com boas respostas e chances de cura", detalhou ele. Leia a entrevista completa.

