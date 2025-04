Fabiana Justus revela comemoração dupla em seu aniversário de casamento

Comemorando 14 anos de casada com o pai de seu filhos, Fabiana Justus revela por que data tem dois motivos para ser muito celebrada; veja

A influenciadora Fabiana Justus está comemorando duas coisas muito importantes em sua vida nesta quarta-feira, 09. Em sua rede social, a empresária contou que a data é duplamente importante para ela já que é o dia do aniversário de seu casamento e o dia em que aconteceu a "pega da medula".

Celebrando 14 anos de casada com o pai de seus filhos, o empresário Bruno D´Ancona, a herdeira de Roberto Justus falou sobre também estar comemorando um ano de seu renascimento após ter feito um transplante de medula por conta do câncer que descobriu em janeiro de 2024.

"Hoje é meu renascimento! 1 ano da pega da minha medula. 1 ano do dia em que meu corpo disse “sim” pra vida de novo! Uma segunda chance nessa vida tão maravilhosa que Deus me deu! É impossível explicar o que sinto… Gratidão, emoção, esperança. Uma alegria que transborda. E como tudo na minha vida parece se alinhar de um jeito mágico (ou divinamente escrito), hoje também celebro 14 anos de casamento com o amor da minha vida", escreveu.

"No ano passado, no dia 9 de abril, enquanto eu estava isolada, em um quarto de hospital, ele estava do outro lado torcendo, acreditando, vivendo tudo intensamente comigo... mesmo sem poder estar fisicamente perto. A pega veio no D+13. Justo no dia que a gente completava 13 anos de casados. Meu aniversário de nascimento é dia 9 de setembro. A pega foi dia 9 de abril. Os médicos diziam que era cedo… mas eu sabia. Pedi a Deus mais um milagre. E Ele me deu. Hoje celebro a VIDA. Celebro o AMOR. Celebro esse novo ciclo com o coração cheio de fé e gratidão. Sou prova viva de que milagres existem. Obrigada, Deus. Obrigada, meu amor. Obrigada, medula. Obrigada, doador. Obrigada, VIDA!", relembrou como tudo aconteceu.

Ainda nos últimos dias, Fabiana Justus relembrou um ano dos piores momentos que enfrentou em sua vida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

