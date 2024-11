Vera Viel celebra companhia da filha em sessão de radioterapia: 'Faz diferença'

A apresentadora Vera Viel mostrou que sua filha, Helena, foi pela primeira vez acompanhá-la em uma sessão de radioterapia

Vera Viel usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para mostrar sua companhia para mais uma sessão de radioterapia. A apresentadora, casada com Rodrigo Faro, compartilhou um vídeo ao lado da filha, Helena, e falou sobre a sequência de seu tratamento.

"12/33 sessão de radioterapia com a Helena me acompanhando hoje", contou a famosa, celebrando o apoio de toda a família. "O amor das minhas filhas e do meu marido fazem toda a diferença nessa caminhada", completou ela, que também é mãe de Clara e Maria.

Vale lembrar que Vera está em tratamento após passar por uma cirurgia para retirar um tumor raro e maligno, o Sarcoma Sinovial, de sua coxa esquerda. Nesta última segunda-feira, 25, após se despedir de suas muletas, ela apareceu na academia de sua casa pedalando em uma bicicleta, com uma boa velocidade.

Ao dividir o momento com os fãs, Rodrigo Faro falou sobre a evolução da esposa. "Vera evoluindo a cada dia… A vida vai voltando ao normal! Cada dia uma nova vitória pra graça e honra de Deus", celebrou o famoso.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Como está a cicatriz de Vera Viel?

A apresentadora Vera Viel mostrou como está a cicatriz de sua perna, na qual estava o tumor raro e maligno. Neste domingo, 25, a esposa Rodrigo Faro compartilhou uma foto exibindo a situação da marca e impressionou com sua recuperação. Muito positiva e cheia de fé a todo momento do tratamento, a modelo, que está fazendo as sessões de radioterapia, chamou a atenção ao mostrar que a cicatriz quase nem aparece.

Durante a entrevista ao Domingo Espetacular, ela até chegou a comentar sobre a preocupação que tinha com a aparência das pernas, mas depois que descobriu o tumor viu que o importante era estar saudável. "Tem gente que só vai conhecer JESUS, através das batalhas que você venceu. Não esconda suas CICATRIZES", refletiu. Veja!

Leia também: