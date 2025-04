Sandra Annenberg faz bela declaração ao marido em aniversário: 'Vida inteira'

A jornalista Sandra Annenberg abriu um álbum de fotos românticas com o marido, Ernesto Paglia, em celebração ao aniversário do amado

Dia de festa na casa de Sandra Annenberg! Nos primeiros minutos desta quarta-feira, 9, a jornalista usou as redes sociais para publicar uma bela declaração ao marido, o também jornalista Ernesto Paglia, que completa 66 anos de vida.

Em seu perfil oficial, Sandra compartilhou uma sequência de fotos românticas do casal trocando beijos em diversos locais do mundo. Na legenda, a comunicadora parabenizou o companheiro por mais um ano de vida e ressaltou o quanto é apaixonada por ele.

"09 de abril. Hoje é seu dia, meu amor! Te desejo tudo! Seja feliz, de preferência ao meu lado! Te amo pra vida inteira!", declarou Sandra Annenberg. Nos comentários da postagem, diversos internautas também deixaram mensagens carinhosas de felicitações pelo aniversário de Ernesto Paglia.

"Viva! Parabéns, Ernesto", escreveu a jornalista Ana Paula Araújo. "Parabéns e beijos nos dois queridos!", disse uma seguidora. "Feliz vida, Ernesto", falou outra. "Que lindeza de amor. Registros belíssimos! Parabéns", comentou uma terceira. "Parabéns para o Ernesto e vida longa a esse casal beijoqueiro e lindo", desejou mais uma.

Casados desde 1994, Sandra Annenberg e Ernesto Paglia são pais de Elisa Annenberg-Paglia, de 21 anos.

Sandra Annenberg exibe tatuagem em homenagem ao marido

Recentemente, a jornalista e apresentadora Sandra Annenberg usou as redes sociais para compartilhar que decidiu homenagear o marido, o também jornalista Ernesto Paglia, com quem está casada há 28 anos, com uma tatuagem. Em uma publicação no feed do Instagram, ela mostrou o desenho que fez em sua pele e se declarou para o companheiro.

O desenho escolhido foi uma estrela do mar. "Amo tanto e de tanto A-Mar, fiz essa tattoo…Tive a sorte de encontrar cedo na vida meu colete regulador, meu cilindro de ar, meu regulador, meus profundímetro e manômetro, meu lastro e meu porto seguro (mergulhadores entenderão! E todas as imagens são tão perfeitas!), o que significa que vamos ter mais tempo de mergulho juntos! Para o homenagear meu Amor, uma Estrela do (A)Mar!", detalhou ela; confira detalhes!

