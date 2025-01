Ticiane Pinheiro mostra seu Ano Novo com César Tralli e a filha caçula

Após dias separada da família, por conta do trabalho, Ticiane Pinheiro mostra como foi seu Ano Novo com César Tralli e Manuella na Bahia

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e César Tralli passaram a virada do ano na Península do Maraú, na Bahia. Em sua rede social, os jornalistas postaram registros do momento especial ao lado da filha deles, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos.

Enquanto a herdeira mais velha, Rafaella Justus, de 15 anos passou o Ano Novo com a irmã, Fabiana Justus, a famosa viajou para comemorar o Revéillon com o marido e a caçula na praia. Após alguns dias longe deles, por conta do trabalho, a loira os encontrou e passou a data com eles.

"Um Ano Novo Cheio de Amor. É o que mais desejo a você. Deus abençoe sua vida, seus propósitos, sua família e seus amigos queridos. Abrace e beije quem você ama. Cuide muito bem de você. Olhe para o próximo com empatia e compaixão", disse o apresentador do Jornal Hoje.

"Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo", disse Ticiane Pinheiro ao postar os cliques da noite especial, além de um vídeo engraçado com os amigos no local.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora explicou o motivo de não ter viajado no sábado, 28, com o esposo e Manuella para a Bahia. A jornalista então contou como funciona seu trabalho na Record TV.

