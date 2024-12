Ticiane Pinheiro mostra o presente errado que deu para a filha no Natal

Após ter crise na hora de entrega de presentes em seu Natal, Ticiane Pinheiro mostra qual foi o carrinho errado que comprou para Manuella; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu com a entrega de presentes do Natal realizado em seu apartamento no último dia 25. Em sua rede social, a jornalista postou um vídeo tendo uma crise de riso no chão e contou o que aconteceu: ela comprou o presente errado para a filha.

Após o mal entendido, no qual ela deu um carrinho de controle remoto para o Papai Noel entregar para sua herdeira com César Tralli, a pequena Manuella Tralli, de 5 anos, a loira mostrou o objeto que a menina recebeu e qual foi o que ela idealizou.

A confusão aconteceu porque Ticiane Pinheiro leu a cartinha da caçula e entendeu que ela queria um carrinho de controle remoto pequeno, mas, na verdade, ela queria um grande, semelhante aos que estão disponíveis em alguns shoppings para passeio. A famosa então brincou sobre a expectativa versus a realidade vivida pela filha.

"Expectativa do presente que a Manu escreveu para o Papai Noel...", postou a herdeira de Helô Pinheiro uma imagem de uma garota sentada em um veículo de brinquedo grande e depois revelou o carrinho pequeno que comprou.

