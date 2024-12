Ticiane Pinheiro explica por que não viajou com César Tralli e a filha

Após deixar Manuella no aeroporto com César Tralli, Ticiane Pinheiro explica o motivo de não ter embarcado com a família para viagem

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou neste sábado, 28, o momento que deixou a filha, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, no aeroporto com o pai, o jornalista César Tralli. Após revelar que não foi viajar com eles, a loira explicou o que aconteceu.

Enquanto eles foram já aproveitar as férias, a famosa continuou em São Paulo por conta de seu trabalho no Hoje Em Dia, da Record TV. Ticiane Pinheiro então explicou como funciona a escala de fim de ano do programa e que ainda não está de férias de verdade.

"O entretenimento é diferente do jornalismo, jornalismo você tem escala de plantão, ou você trabalha no Ano Novo ou você trabalha no Natal, no entretenimento da Record não, você só não trabalha se pedir férias, esse ano eles fizeram: uma trabalha no dia 24, a outra no dia 31, então eu trabalhei no dia 24 e a Renatinha vai trabalhar no dia 31 e então não consegui a segunda-feira livre pra poder ir viajar com minha família hoje e voltar só dia um pra trabalhar no dia dois, entendeu?", falou como funciona.

"Se eu quisesse isso, eu teria que pedir férias e aí já contaria minhas férias, como eu tenho 30 dias de férias no ano, pra mim é muito difícil, porque eu preciso ver as minhas férias, eu preciso, na verdade, movimentar as férias de acordo com as férias da Rafa, do pai da Rafa, das férias do César, então, pra gente conseguir viajar todo nós juntos é um quebra-cabeça, então é uma dificuldade", expôs como fazem para organizar as viagens.

"Então por isso que eles tão indo viajar hoje e eu não viajo hoje, só na segunda e volto dia um pra trabalhar dia dois, dia três e depois sair de férias que daí a Rafa volta, a gente consegue juntas encontrar com eles, é isso, fiquei triste, coração na mão, queria muito tá indo curtir com eles o sábado, o domingo, a segunda, enfim, mas não foi possível, triste...", lamentou sobre ir apenas depois nos próximos dias.

Para quem não acompanhou, Ticiane Pinheiro passou o Natal em seu apartamento com a família e teve uma crise de riso ao ver que o Papai Noel entregou o presente errado para Manuella. Dias depois, a famosa mostrou que a herdeira ganhou o que tanto queria de uma empresa que viu o episódio engraçado.

Ticiane Pinheiro mostra o presente errado que deu para a filha no Natal

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu com a entrega de presentes do Natal realizado em seu apartamento no último dia 25. Em sua rede social, a jornalista postou um vídeo tendo uma crise de riso no chão e contou o que aconteceu: ela comprou o presente errado para a filha.

Após o mal entendido, no qual ela deu um carrinho de controle remoto para o Papai Noel entregar para sua herdeira com César Tralli, a pequena Manuella Tralli, de 5 anos, a loira mostrou o objeto que a menina recebeu e qual foi o que ela idealizou. Veja qual foi o presente que ela deu!

