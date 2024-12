Ticiane Pinheiro tem crise de riso depois de presente errado para filha

Ticiane Pinheiro caiu na risada, Papai Noel sem reação e César Tralli surpreso: entenda o porquê da risada da apresentadora

A noite de Natal de Ticiane Pinheiro teve muita alegria e muitas risadas. Em uma publicação nas suas redes sociais, ela postou um vídeo mostrando que o "Papai Noel" errou o presente da pequena Manuella, sua filha com o jornalista César Tralli.

No vídeo, é possível ver Ticiane Pinheiro caindo na risada e depois se jogando no chão de tanto gargalhar. Enquanto isso, a pequena Manu fez uma expressão de que algo não saiu como o esperado. "Ninguém entendeu a carta dela", explicou uma voz que vazou no vídeo. Tralli, quando descobriu o que aconteceu, também não conseguiu esconder o choque. Veja as reações:

Depois da repercussão do vídeo, Ticiane fez um outro conteúdo explicando o que aconteceu. "A Manu escreveu uma cartinha para Papai Noel pedindo um carrinho de controle remoto. E o Papai Noel entregou para ela o carrinho de controle remoto. Só que o Papai Noel não entendeu que o carrinho de controle remoto que ela queria não era um carrinho normal, são aqueles carrinhos que têm no shopping, que você entra no carro e outra pessoa vai com controle remoto guiando".

Ticiane também lembra como foi a reação de Manuella quando recebeu o presente errado. "Ela disse: 'Mas não era esse'. E a minha irmã disse que o carrinho encolheu (risos). Eu chorei de rir, mas também de decepção, porque achei que ela fosse ficar feliz. E não era o que ela queria. Ai, gente, juro…”, finalizou a apresentadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro chama atenção ao mostrar a decoração da sua mesa de Natal

A apresentadora e jornalista Ticiane Pinheiro já está na reta final dos preparativos para a noite de Natal. Na tarde desta terça-feira, 24, ela chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais ao compartilhar a decoração especial que preparou nas mesas de sua casa para a data comemorativa.

Para receber seus convidados, ela montou duas mesas. "Acabei de montar a mesa. Olha que linda que ficou. Eu estou apaixonada pela minha mesa de Natal", disse ela ao compartilhar como ficou.