Ex-BBB Fernanda Bande encanta ao mostrar comemoração do aniversário da filha

Fernanda Bande, ex-participante do BBB 24, compartilhou os registros da comemoração do aniversário de 7 anos da filha, Laura

A ex-BBB Fernanda Bande usou as redes sociais para mostrar a comemoração do aniversário de sua filha, Laura.

A caçula da ex-participante do BBB 24 completou sete anos e decidiu comemorar a data especial em um hotel fazendo com os primos. Em seu perfil oficial, a apresentadora compartilhou alguns registros mostrando do momento de lazer em família e se mostrou grata por realizar o desejo da herdeira.

"Laura fez 7 anos e escolheu passar o fim de semana com os primos em hotel fazenda! Me sinto muito grata e especial por poder proporcionar isso a todos! Cada um de vocês faz parte dessa benção!", escreveu Fernanda, que também é mãe de Marcelo, de 11 anos.

O post recebeu diversos comentários. "Família linda", disse uma seguidora. "Que lindeza essas fotos", afirmou outra. "Família linda!! E Laura inteligentíssima na escolha do presente", falou um fã. "Muito lindos! Parabéns pra Laurinha amada! Que Deus continue dando a ela muita saúde e amor! Família linda", comentou a cantora Wanessa Camargo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Bande 🐺 (@nandabande)

Fernanda Bande faz balanço pós-BBB

Fernanda Bande foi uma das celebridades que marcou presença nos três dias do festival Lollapalooza, em São Paulo. Durante o evento, a influenciadora conversou com a CARAS Brasil e aproveitou para fazer um balanço de tudo o que mudou desde o fim do BBB 24, e revelou seus próximos planos para 2025.

"Parece que foi ontem, mas já vai fazer um ano! De lá para cá, muita coisa mudou na minha vida. Conquistei meu espaço como apresentadora, tenho feitos trabalhos publicitários com marcas que fazem muito sentido com minha vida, hoje moro em um apartamento em Niterói, onde nasci, que também é fruto de um sonho e me vejo muito mais realizada", disse ela.

Ela conta que entrou no reality global com a intenção de transformar sua vida e a dos seus filhos, buscando uma oportunidade de trazer conforto e realizar sonhos da família. A atitude trouxe uma grande conexão com o público e novos trabalhos, como por exemplo, a estreia como jurada no reality culinário Que Seja Doce (GNT). Saiba mais!

