Danton Mello divide cliques raros com a esposa em data especial: 'Sempre juntos'

O ator Danton Mello chamou a atenção ao postar vários cliques com a esposa, Sheila Ramos, ao celebrar o aniversário de casamento

Danton Mello usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta terça-feira, 8, o ator completou 8 anos de casados com a esposa, Sheila Ramos, e fez questão de comemorar.

Em seu perfil, o ator, que interpreta o personagem Raimundo na novela Garota do Momento, da TV Globo, compartilhou um vídeo com vários registros de momentos especial com a esposa e celebrou mais um ano de união. "8 de abril. 8 anos de casados. 8 anos do nosso SIM. Sempre Juntos", escreveu o famoso na legenda da publicação.

Danton e Sheila se conheceram em uma balada. O ator deu detalhes sobre o início do romance em entrevista ao gshow. "Nos conhecemos em uma balada em São Paulo, na final da Copa das Confederações (2013). Ela estava lá com as amigas, temos amigos em comum. Trocamos uma ideia e foi um grude, ficamos no fim da noite, bati o olho nela e me encantei", contou.

"Estava em cartaz com uma peça em São Paulo, então estava todo fim de semana lá, começamos a nos ver com frequência, daí quando terminou a peça ficamos pensando: e agora? Estávamos há quase dois meses juntos, eu no Rio e ela em São Paulo, como seria essa vida em distância. Daí resolvemos tentar. Ela veio morar aqui há quase dois anos, nos casamos, mas ficamos na ponte aérea durante três anos e meio", completou.

Danton Mello revela o que fez para emagrecer após efeito sanfona

O ator Danton Mello revelou o que fez para emagrecer após enfrentar o efeito sanfona. Ele vive com a diabetes tipo 2 há cerca de 10 anos e lutou contra a balança desde o diagnóstico. Agora, ele conseguiu estabilizar o seu peso por causa do exercício físico em sua rotina. O artista disse que passou a fazer caminhadas e corridas com frequência ao se mudar para o Rio de Janeiro por causa das gravações da novela Garota do Momento, da Globo, e viu o resultado em seu peso.

"Desde que descobri a diabetes, vivi uma das piores coisas para a saúde: o efeito sanfona, que é ganhar e perder peso. Fiz meu check-up anual antes de chegar ao Rio, e algumas taxas estavam alteradas. Então, já me mudei com a preocupação de cuidar mais da alimentação e de fazer algo que nunca gostei: exercícios. Comecei a caminhar no calçadão e curti. Agora, a caminhada já virou corrida. Está me fazendo muito bem e emagreci bastante. É algo que preciso levar para a vida", disse ele ao Jornal O Globo.

