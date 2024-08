Thais Fersoza emociona com homenagem em aniversário de 8 anos da filha

Filha mais velha de Thais Fersoza e Michel Teló, a pequena Melinda ganhou uma festinha especial de aniversário temática; veja as fotos

Dia de festa na casa de Thais Fersoza e Michel Teló! Nesta quinta-feira, 1, a atriz usou as redes sociais para celebrar oficialmente o aniversário da filha mais velha do casal, Melinda, que está completando 8 anos de vida. Em comemoração à data especial, a pequena ganhou uma festinha intimista ao lado da família.

Através dos stories no Instagram, a apresentadora e atriz mostrou detalhes do tema escolhido especialmente pela própria aniversariante: corações. Com diversos balões, docinhos e um bolo, a primogênita dos famosos cantou ‘parabéns’ no café da manhã.

Além da festinha surpresa, Melinda também recebeu uma linda declaração dos papais corujas. Em uma publicação realizada em conjunto com Michel Teló, Thais Fersoza abriu o álbum de fotos da comemoração em família e destacou o quanto ama a herdeira.

"Ela é o amor da nossa vida! Nossa luz. A que ilumina o caminho por onde quer que passa! 'Melinda vem… Bem-vinda, amém! Que Deus te abençoe para o seu bem', assim diz sua música e para o bem de toda nossa família, ela veio! Para transbordar o amor, para nos ensinar tanto. A menina mais amorosa, generosa, perceptiva, sensitiva e atenciosa que qualquer pessoa pode conhece", iniciou Thais na legenda.

"Ela te olha no olho, ela te percebe, te sente e faz com que todos ao seu redor se sintam amados e especiais. Com seu jeitinho único, que encanta e emociona… Seus olhinhos brilhantes que nos hipnotizam de amor! Minha Tutú, meu raio de Sol, que Deus te dê saúde, proteção, sabedoria e bençãos! A gente te AMA INFINITO! Vida da minha vida! Nosso amor maior, nossa Melinda! 8 anos!", completou.

Além de Melinda, Thais Fersoza e Michel Teló também são pais de Teodoro, que completou 7 anos recentemente. Os pequenos, inclusive, ganharam um festão nos últimos dias para comemorar a data especial juntos, já que fazem aniversário em dias bem próximos.

Confira os registros da festinha de Melinda:

