Thais Fersoza mostra festinha de sete anos do filho em casa

O filho de Thais Fersoza e Michel Teló, Teodoro, está completando sete anos nesta quinta-feira, 25, e como de costume os papais fizeram uma comemoração em casa logo de manhã. Dessa vez, o garoto escolheu o tema da animação Pokémon.

Herdeiro mais novo do casal, com diferença de um ano da irmã, Melinda, a primogênita, o garoto apareceu ao lado da família na casa onde moram e com uma decoração especial. Com balões, bolo e docinhos, ele comemorou a chegada de seus sete anos com a pequena festinha íntima, toda com detalhes do desenho animado que escolheu para o momento.

Na legenda da publicação, Thais Fersoza fez uma declaração para seu caçula: "Ele é o amor da nossa vida! Nosso maior sorriso.. “para alegrar e multiplicar o amor… o Teodoro é um presente do Senhor..” assim diz a música dele, e assim é! Nosso gurizinho generoso, amoroso que veio com tudo pra completar nossa família e fazer dela a família perfeita pra nós! Sempre atento, preciso, com um senso, discernimento e percepção que sempre chamaram nossa atenção desde pequenininho".

A famosa fez mais elogios para ele: "Bem resolvido, articulado, divertido, aquele que chega chegando e conquista o espaço e as pessoas com seu jeitinho único e muuuuuuito característico! Quem conhece sabe bem… haha Meu amor, que Deus te dê saúde, proteção, sabedoria e bençãos! A gente te AMA INFINITO! Vida da minha vida, nosso amor maior, nosso Teodoro! 7 anos".

Ainda nos últimos dias, a apresentadora impressionou ao surgir deslumbrante, de maiô, em uma praia na Espanha. Com os filhos e Michel Teló, a famosa realizou o sonho de ir para o local e encantou ao exibir registros da viagem.

