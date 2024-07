Michel Teló fala sobre ter feito mais um festão para os filhos: 'Sempre'

Após fazer mais um festão compartilhado para seus filhos com Thais Fersoza, Michel Teló fala sobre ter feito o evento para os herdeiros

Os filhos de Michel Teló e Thais Fersoza, Melinda e Teodoro, tiveram mais um festão compartilhado para celebrarem seu aniversário. Apesar de terem um ano de diferença, os dois têm a data próxima, e os papais realizaram um evento luxuoso com dois temas para eles.

Em sua rede social, o cantor compartilhou um vídeo de quando chegaram no local com decoração deslumbrante e foram recepcionados por personagens. O famoso então falou sobre a emoção e oportunidade de proporcionar a lembrança especial para seus amores.

"Daqueles momentos que ficam pra sempre no coração! Obrigado, Deus, pela alegria de celebrar mais um ano de vida da Melinda e do Teodoro! Colocamos a vida, os projetos, os sonhos, a proteção deles sempre nas Tuas mãos! Nossos amigos e família que vieram pra curtir junto com a gente! Só gratidão!

Filhotes, a gente ama você, infinito! Do fundo da nossa alma! Muito obrigado por ser vocês! Nós somos muito abençoados por isso", escreveu ele na legenda do registro.

Nos últimos dias, Thais Fersoza e Michel Teló fizeram a grande festa para os herdeiros comemorarem sete e oito anos. A primogênita, Melinda, escolheu o tema de Alice No País Das Maravilhas e Teodoro de Pókemon.

Thais Fersoza mostra festinha de sete anos do filho em casa

O filho de Thais Fersoza e Michel Teló, Teodoro, completou sete anos na quinta-feira, 25, e como de costume os papais fizeram uma comemoração em casa logo de manhã. Dessa vez, o garoto escolheu o tema da animação Pokémon.

Herdeiro mais novo do casal, com diferença de um ano da irmã, Melinda, a primogênita, o garoto apareceu ao lado da família na casa onde moram e com uma decoração especial. Com balões, bolo e docinhos, ele comemorou a chegada de seus sete anos com a pequena festinha íntima, toda com detalhes do desenho animado que escolheu para o momento. Veja as fotos da festinha em casa aqui.