Filhos de Michel Teló e Thais Fersoza ganham festa luxuosa com dois temas

Como de costume, filhos de Michel Teló e Thais Fersoza, Melinda e Teodoro, celebraram o aniversário juntos e com festão luxuoso; veja como foi

Os filhos de Michel Teló e Thais Fersoza, Melinda e Teodoro, tiveram um festão compartilhado em seu aniversário. Apesar de terem um ano de diferença, a duplinha novamente teve um evento com dois temas e muito luxo nesta segunda-feira, 29.

Na rede social, os famosos e a responsável pela decoração, Lorena Duque, compartilharam cliques do momento e impressionaram os internautas. Isso porque, o espaço recebeu uma decoração repleta de detalhes e que, apesar dos pequenos terem escolhido temas muito diferentes, de Pokémon e Alice no País das Maravilhas, tudo ficou em harmonia.

O lado de Teodoro recebeu os elementos da animação e de Melinda também, além de uma árvore com flores rosas. Os herdeiros do cantor ainda puderam se divertir com os personagens principais do desenho que cada um optou.

Claro que para entrar no clima da festa, eles se fantasiaram e colocaram os looks estilosos. "Celebrando nossos amores! Que Deus abençoe e proteja vcs imensamente! 7 anos Teodoro e 8 anos Melinda! Como o tempo passa rápido… obrigada Papai do Céu por filhos tão maravilhosos! Vocês são nosso maior sonho realizado.. a melhor coisa desse mundo! Obrigada por serem vocês, exatamente do jeitinho que são… Com suas personalidades tão marcantes.. a gente ama muito ser pais de vocês.. nos sentimos verdadeiramente abençoados e gratos! Viva vocês! Viva nossa família! Obrigada Senhor! E obrigada a todos que compartilharam desse momento especial com a gente.. foi mágico!", disse Thais Fersoza em sua rede social.

Veja as fotos do aniversário dos filhos de Michel Teló e Thais Fersoza:

