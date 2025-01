Tays Reis exibe anel de noivado e se declara para Biel: 'Amor da minha vida'

Após ser pedida em casamento durante um show, a cantora Tays Reis exibiu a aliança nas redes sociais e se declarou para o cantor Biel

A cantora Tays Reis usou as redes sociais nesta terça-feira, 28, para celebrar o seu noivado com o cantor Biel. Ela foi pedida em casamento pelo amado durante um show que fez em São Paulo no último sábado, 25.

Em seu perfil no Instagram, Tays compartilhou vídeos do momento em que o pedido aconteceu e também exibiu o anel que ganhou do amado no momento especial. A cantora aproveitou para contar que precisou trocar a aliança, pois Biel comprou o tamanho errado.

"Bom dia, estou noiva do amor da minha vida! Eu e você juntos além, porque Deus honrará em público, cada pedra suada do nosso castelo! Eu te amo e te digo SIM! Que venha o casório, e meu dedo é número 13 tá?", celebrou a famosa na legenda da publicação.

Biel e Tays se conheceram durante o reality show 'A Fazenda 12', da Record TV, e são pais de Pietra, de dois anos. A menina, aliás, esbanjou fofura ao subir usando um look estiloso ao subir ao palco para se divertir com a mãe durante o show do último sábado.

Tays Reis se solidariza com Lexa ao relembrar luta contra pré-eclâmpsia

Grávida de quase seis meses de sua primeira filha, Lexa segue internada na Unidade Semi-Intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana, na Zona Sul de São Paulo, com um quadro de pré-eclâmpsia precoce, diagnosticado na última segunda-feira (20).

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora e ex-Fazenda Tays Reis se solidariza com o caso da artista ao relembrar sua luta contra a pré-eclâmpsia. "Muito difícil", confessa. Em 2022, Ela passou por uma situação semelhante durante o parto de sua primeira filha com Biel, a pequena Pietra. Ela detalha os momentos difíceis de sua própria experiência.

"Até então o meu parto estava normal, supertranquilo. Tive um descolamento de placenta logo no comecinho da minha gravidez, entre quatro e cinco meses, tratei, e segui a vida, foi supernormal. Quando estava entrando no meu oitavo mês de gestação, comecei a sentir umas dores nas costas e segundo a médica, era supernormal. Fui fazer um exame de rotina, porque estava sentindo essa dor, só que a dor já era eu entrando em trabalho de parto...", recordou. Veja a entrevista completa!

