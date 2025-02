Filha de Biel e Tays Reis encanta ao surgir produzida para o Carnaval

Alerta fofura! Filha de Biel e Tays Reis, a pequena Pietra roubou a cena ao mostrar animação para o Carnaval: 'Cheia de charme'

A pequena Pieta, filha dos cantores Biel e Tays Reis, encantou o público na última quinta-feira, 27, ao mostrar que está preparada para curtir o Carnaval 2025. Por meio das redes sociais, os papais corujas compartilharam um vídeo fofíssimo da herdeira mostrando seu look carnavalesco.

Esbanjando alegria, Pieta, de apenas 2 anos, foi filmada se divertindo ao som da música 'Eu, Fevereiro e Você', de Claudia Leitte. Usando um top lilás e um short jeans, a filha dos famosos roubou a cena ao surgir com glitter no rosto enquanto fazia 'caras e bocas' para a câmera.

A postagem rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas à menina. "Pronta pro bloquinho", escreveu uma seguidora. "Linda, arrasou no look, cheia de charme", disse outra. "Tá muito mocinha!", falou uma terceira. "Preciosa essa foliã! Tá linda", derreteu-se mais uma.

Recentemente, Pietra marcou presença no ensaio do Bloco Metralhadora, de Tays Reis, em São Paulo. Durante o evento, a pequena subiu ao palco para se divertir com a mãe e também caprichou na fofura ao posar com os pais no camarim.

Na ocasião, Tays também foi pedida em casamento por Biel, que se ajoelhou no palco e deu uma aliança de noivado para a amada.

Confira o vídeo de Pieta, filha de Biel e Tays Reis:

Tays Reis confessa receio com criação de sua filha

Recentemente, os cantores Biel e Tays Reis celebraram o aniversário de dois anos da filha Pietra, com uma festa muito especial em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abre o coração ao falar sobre maternidade e revela receio com a criação de sua filha.

Mesmo realizando o sonho de ser mãe, Tays confessa que tem receio com a criação de sua filha, pois acredita que o mundo está muito cruel atualmente. Segundo a cantora, principalmente nas redes sociais, as pessoas não se respeitam mais; confira o bate-papo completo com a cantora!

