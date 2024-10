Tays Reis desabafa sobre adaptação de sua filha na escola: 'Doloroso'

Nas redes sociais, a cantora Tays Reis fez um relato sincero sobre a primeira experiência de sua filha, Pietra, na escola

A cantora Tays Reis usou as redes sociais nesta sexta-feira, 4, para fazer um desabafo sincero sobre a primeira vez de sua filha, Pietra, de dois anos, fruto de seu relacionamento com o cantor Biel, na escola.

No vídeo publicado no Instagram, a ex-participante do reality show 'A Fazenda', da Record, contou que a herdeira enfrentou dificuldades para ficar na escola e confessou que essa experiência foi difícil para as duas.

"Estamos tentando há 14 dias, mas nada está funcionando. Tem sido muito doloroso, por isso que eu não vim aqui ainda como as pessoas postam o primeiro dia de escola, porque está tão doloroso que a gente nem quer compartilhar isso", desabafou a artista.

Tays ressaltou que entende a necessidade de muitos pais em colocar os filhos cedo na escola, mas no caso dela, pode deixar a menina em casa por mais um tempo. "A Pietra está implorando para não ficar na escola, só sabe chorar e fica querendo fazer vômito. Desculpa, mas não é saudável...", acrescentou.

"Eu juro por Deus, eu só não chorei na escola dessa vez para mostrar para a minha filha que eu sou muito forte e que eu estava ali por ela, mas quando ela olhou pra mim e falou: 'mãe, não me deixa sozinha', aquilo me matou em no nível como seu tivesse sendo a pior mãe do mundo", lamentou.

Tays também explicou que sempre planejou colocar Pietra na escola mais tarde. "Eu queria que ela começasse a partir dos três anos, fui contra minha vontade. Não é sobre a escola, porque a escola é maravilhosa, é sobre a minha filha, o processo dela. Ela não se diverte, virou um rolê traumatizante", completou.

