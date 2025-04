Neymar e Bruna participam de encontro de casais cristãos em meio a polêmicas

O futebolista Neymar Jr. e a influencer Bruna Biancardi surgem juntos em uma foto tirada durante encontro de casais na nova mansão do atleta em Santos

Na noite da última terça-feira, 1, o jogador de futebol Neymar Jr. e a influencer Bruna Biancardi, que são pais de Mavie, de um ano e cinco meses, participaram de um encontro de casais cristãos na nova mansão do atleta, em Santos. O episódio acontece em meio à suposta traição do atleta à Bruna. Os rumores dizem que ele teria participado de uma festa com garotas de programa em uma chácara em São Paulo no dia 10 de março.

O encontro na casa do atleta também contou com a presença do futebolista Guilherme, do Santos, e da mulher dele, Taina Augustto. A reunião foi conduzida pelo cantor gospel Daniel Berg, que compartilhou uma foto com os dois casais em seu perfil no Instagram.

"Vivemos algo lindo em Jesus e essa noite ficará marcada em nossos corações!! ‭‭Salmos‬ ‭126‬:‭3‬. 'Grandes coisas fez o Senhor por nós, e, por isso, estamos alegres…'", escreveu na legenda da publicação. Confira:

Bruna está grávida de Mel, a segunda filha do casal.

Mansão em Santos

Neymar comprou uma mansão em Morro Santa Terezinha. O imóvel conta com vista para o mar, piscina com borda infinita, paredes da sala em vidro com vista para a orla, jardim e uma decoração sofisticada.

O condomínio onde Neymar e sua família está morando fica numa área de luxo que teve até mesmo Pelé, um dos maiores ídolos do Santos, como morador. Uma mansão de 2800 m² pode ser vendida por até R$ 35 milhões.

Neymar tem ido aos treinos do clube em seu helicóptero particular. Ele desembolsa de R$ 2.400 a R$ 3.500 por voo apenas para abastecer a aeronave.

