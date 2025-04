Caetano Veloso encanta com homenagem para a esposa: 'Só minha'

Em suas redes sociais, Caetano Veloso encantou ao fazer uma homenagem de aniversário para a esposa Paula Lavigne, que completou 56 anos

Em suas redes sociais, Caetano Veloso sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

O cantor publicou um vídeo em que mostra vários momentos românticos ao lado da esposa Paula Lavigne e se declarou no dia em que a amada completou 56 anos.

"Hoje é o dia dela! Paulinha foi uma aparição surpreendente. Vendo como ela se move, acredito até em astrologia: Ela é ariana. Cheguei mais perto dela do que podia imaginar, temos dois filhos inspirados, já estive longe dela, mas me vi voltando para perto. Ela é capaz de mexer nas coisas do mundo. Eu sou avoado. Voltei para perto dela porque a achei irresistível. Hoje ela faz 56 anos. Não há quem não sinta a força da personalidade de Paulinha. Desejo alegria, satisfação, amor e carinho na vida dela. Quero poder eu mesmo dar o que há de mais bonito. Parabéns, Branquinha. Carioca de luz própria, rainha de Janeiro, do Rio, de onde é, só minha", escreveu ele.

Recado

O cantor Caetano Veloso demonstrou publicamente o seu carinho pela cantora Preta Gil. Ele fez questão de falar sobre a sua torcida para que a artista se recupere logo após passar por uma cirurgia de 21 horas para remover tumores.

Em um vídeo compartilhado, o veterano disse que pensa na cantora o tempo todo e que torce pela recuperação dela.

"Pretinha, estou aqui pensando em você todo dia, toda hora. E quero te dizer que eu e Paulinha estamos aqui acreditando naquela coisa que você me disse lá na casa de Dedé: De sua decisão de seguir. Eu quero que você siga porque você sabe que você é minha sobrinha preferida, a mais linda que existe. Eu adoro, quero você muito”, afirmou.

