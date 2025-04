Juliette abre o jogo sobre ter filhos com Kaique Cerveny: 'É uma questão'

A ex-BBB Juliette participou do 'PodDelas' e falou abertamente sobre a possibilidade de ter filhos com o noivo, Kaique Cerveny

Juliette abriu o jogo sobre aumentar a família com o noivo, Kaique Cerveny, durante uma entrevista ao podcast 'PodDelas', comandado por Tata Estaniecki. A cantora e ex-BBB confessou o desejo de ser mães de gêmeos e deixou claro que tentará ter filhos de forma natural, mas caso não consiga, vai passar por uma inseminação artificial.

"Se eu fosse o pai, eu já tinha cinco meninos. É pra ser pai? Eu quero, quando é pra ser mãe, aí tem que passar nove meses com bebezinho, eu tenho medo como é que ele vai sair… Entrar tudo bem, mas sair, como é que vai? E se no meio você dizer: 'não é muito bem isso', como é que você faz? Tô brincando, não tenho medo de ser mãe, mas o processo eu acho um desafio. Eu quero, mas não agora, mas por ele...", contou.

A campeã do BBB 21 ainda revelou que não faz uso de nenhum método contraceptivo, mas explicou que o noivo usa camisinha durante as relações. "Eu não tenho nada, eu tenho fé [risos]. Zero perigo, a gente usa preservativo. É bem seguro, graças a Deus", afirmou. "Eu sou bem cuidadosa para não botar a culpa em Deus. Eu queria ter logo dois de uma vez para ter uma barriga só, meu medo é a barriga. É pesado!", confessou.

Em seguida, Juliette falou sobre ter congelado os óvulos. "Se eu for fazer inseminação, se não for natural... Eu já congelei para ter mais tempo para me planejar. Se for natural, aí é Deus quem comanda. Mas, se for por inseminação, eu vou inseminar logo dois para ter de uma vez só, vão ser gêmeos. Vai ser um trabalho só. Não tenho gêmeos na minha família. Mas eu não sei, isso ainda é uma questão para a Juliette do futuro", falou a maquiadora.

Por fim, ela respondeu sobre a pressão que recebe dos fãs para se tornar mãe logo. "Eu acho bonitinho. Eu brinco, mas eu acho bonitinho. Ele querer, mãinha querer, meus fãs quererem, eu acho bonito. Eu não fico pressionada, zero", garantiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Como foi o pedido de casamento?

Ainda durante a entrevista ao 'PodDelas', Juliette abriu o coração ao falar um pouco sobre seu relacionamento com Kaique Cerveny. Juntos há quase dois anos, os dois ficaram noivos oficialmente em novembro de 2024, quando o rapaz fez o pedido de casamento durante um jantar especial de aniversário da amada.

"Foi super simbólico. Ele planejou tudo, me levou para Noronha, ia fazer um luau... Mas aí as páginas de fofoca vazaram e quando eu perguntei se era verdade, ele disse que não ia, tadinho. Ele ia cancelar tudo, mas depois decidiu pedir escondido, só nós dois", recordou a ex-BBB. Confira o relato completo!

Leia também:Noivo de Juliette se derrete ao imaginar a famosa grávida: 'Maravilhosa'