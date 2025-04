Ana Maria Braga aponta erro em presente que ganhou da produção do 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou o presente que ganhou da produção do 'Mais Você' em seu aniversário e explicou o erro

Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para mostrar um presente que ganhou da produção do Mais Você na última terça-feira, 1º, quando completou 76 anos. A equipe decidiu fazer um quadro mostrando como estava o céu no dia em que ela nasceu, contudo, um detalhe na certidão de nascimento da famosa acabou "estragando" o presente.

No vídeo, a apresentadora explica que em seu registro consta que ela nasceu na cidade de Orlândia, São Paulo, mas, na verdade, foi em São Joaquim da Barra. Ana contou que seus pais não eram casados, por isso, o rapaz do cartório informou que não seria possível registrá-la.

Foi então que o pai da apresentadora foi para outra cidade para tentar registrar a filha. "Meu pai pegou o carro e foi para Orlândia, que fica 22 quilômetros de São Joaquim da Barra. Chegou no cartório de Orlândia, o moço conhecia ele e me registrou em Orlândia... Eu nasci em São Joaquim da Barra, pode mudar esse céu", disse ela, rindo da situação.

Já na legenda da publicação, Ana Maria falou sobre o ocorrido. "Menina, aconteceu uma coisa engraçada no meu aniversário, na terça-feira! A produção preparou um presente lindo para mim: um pôster mostrando como estava o céu no dia em que eu nasci, com a posição das estrelas e tudo mais. Mas olha só… Eles usaram minha certidão de nascimento para fazer e, adivinha? Colocaram a minha cidade natal errada. Descobriram que na minha certidão está escrito que eu nasci em outra cidade! No vídeo, eu conto essa história direitinho", escreveu a artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Tati Machado impressiona com homenagem no aniversário de Ana Maria Braga

A jornalista Tati Machado usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Ana Maria Braga, que completou 76 anos de vida nesta terça-feira, 1º. Para comemorar a data, ela compartilhou uma sequência de cliques ao lado da apresentadora do programa Mais Você, incluindo uma da aniversariante beijando sua barriga de grávida, e rasgou elogios.

"Ela tem um dom. O de saber se você tá bem ou não. Um olhar e pronto, já te escaneia inteiro. Ela é transparente com o que sente, com o que vive… Basta esse olhar arrebatador pra você entender também o que ela tá sentindo. Fu-ra-Tati Machado cão! A nossa relação foi sendo construída assim, na base da transparência", disse em um trecho. Veja o post completo!

