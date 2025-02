Tá crescendo! Tati Machado mostra barriga de grávida em foto com o marido: 'Nós três'

A apresentadora Tati Machado mostrou o tamanho da barriguinha ao compartilhar uma foto ao lado do marido. Veja o clique!

A apresentadora Tati Machado está curtindo alguns dias de folga com a família em Portugal. Nesta terça-feira, 11, ela usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar cliques da viagem e mostrou como está sua barriga de grávida. A comunicadora está à espera do primogênito Rael, fruto do casamento com o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro.

Na publicação nas redes sociais, ela aparece em pé enquanto olha e sorri para o marido, que está agachado em sua frente com as mãos no barrigão. "Nós três", escreveu ela na legenda. E os internautas deixaram comentários como "toda felicidade do mundo pra vocês três", "lindos" e "que amor".

Veja o registro:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por tati machado (@tati)

Vale lembrar que a viagem representa a realização de um sonho para o casal. É que os dois conseguiram levar as mães para fora do Brasil pela primeira vez. "Fecho os olhos e lembro das milhares de vezes em que eu e Bruno conversamos sobre o dia que conseguiríamos levar nossas mães para viajar fora do país. A gente já imaginava como seria, pra onde seria… É, amor, conseguimos mais esse sonho!", celebrou a jornalista em uma publicação recente.

Como foi o anúncio da gravidez?

A novidade foi anunciada em dezembro, ao vivo no Mais Você. "É real esse bilhete, gente: estou grávida", confirmou a jornalista, que completou: "Estou muito feliz e muito feliz de falar aqui. Ana sabe da importância que ela tem pra mim, especialmente neste ano. Meu principal ano, ano mais incrível profissionalmente, de muitas realizações pessoais. Eu já estava pronta para chegar 2025, mas acho que faltava uma peça. Quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser mãe, então é essa a notícia! Eu estou grávida!".

